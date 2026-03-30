У Полтавському районі уламки БпЛА впали на дім: є постраждалий

Пізно ввечері в понеділок, 30 березня, РФ завдала дронового удару по Полтавському району. Зафіксували падіння уламків. Зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Полтавського районі ввечері 30 березня

За попередньою інформацією, травмувалася одна людина. Дані ще уточнюють.

