В Україні недостатньо укриттів для захисту всього населення

Ігор Клименко. Фото: УНІАН

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні налічується майже 62 тисячі укриттів. За його словами, вони можуть вмістити половину населення країни.

Про це Ігор Клименко повідомив на брифінгу у четвер, 27 листопада, передає "Укрінформ".

Укриття в Україні

"Наразі у нас система укриттів налічує близько 62 тисяч об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах", — зазначив Клименко.

А заступник міністра Олексій Сергєєв повідомив, що з початку цього року кількість укриттів збільшилося до 2685. Він нагадав, що раніше в Україні розробили стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року.

"Основна мета стратегії — те, що перш за все укриття мають бути в установах освіти, лікарнях тощо. Ключові цілі стратегії — укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо", — розповів Сергєєв.

Він зазначив, що стратегія передбачає виділення державних субвенцій на будівництво укриттів у закладах освіти та охорони здоров’я, залучення міжнародного фінансування й коштів місцевих бюджетів, а також додаткове облаштування підземних приміщень, придатних для укриття населення.

За словами заступника міністра, план дій конкретний. Перший етап до 2027 року передбачає дооблаштування всіх придатних підземних просторів, включно з паркінгами, будування 2300 нових укриттів, оновлення законодавства та встановлення мобільних захисних споруд.

Сергєєв наголосив, що очікуваний результат першого етапу — це захист 74% населення, а наступні до 2034 року — будівництво ще 11 тисяч захисних споруд, аби забезпечити укриття для 91% населення.

