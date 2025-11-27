Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У МВС назвали, скільки людей можуть вмістити всі укриття

У МВС назвали, скільки людей можуть вмістити всі укриття

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 23:55
В Україні недостатньо укриттів для захисту всього населення
Ігор Клименко. Фото: УНІАН

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в Україні налічується майже 62 тисячі укриттів. За його словами, вони можуть вмістити половину населення країни.

Про це Ігор Клименко повідомив на брифінгу у четвер, 27 листопада, передає "Укрінформ".

Реклама
Читайте також:

Укриття в Україні

"Наразі у нас система укриттів налічує близько 62 тисяч об’єктів. Це багато, але недостатньо. Вони можуть вмістити лише половину населення нашої держави. Особливо це відчувається у прифронтових регіонах", — зазначив Клименко.

А заступник міністра Олексій Сергєєв повідомив, що з початку цього року кількість укриттів збільшилося до 2685. Він нагадав, що раніше в Україні розробили стратегію розвитку фонду захисних споруд до 2034 року.

"Основна мета стратегії — те, що перш за все укриття мають бути в установах освіти, лікарнях тощо. Ключові цілі стратегії — укриття для всіх категорій населення, запуск українського виробництва обладнання для захисних споруд і мобільних укриттів, формування культури безпеки населення тощо", — розповів Сергєєв.

Він зазначив, що стратегія передбачає виділення державних субвенцій на будівництво укриттів у закладах освіти та охорони здоров’я, залучення міжнародного фінансування й коштів місцевих бюджетів, а також додаткове облаштування підземних приміщень, придатних для укриття населення.

За словами заступника міністра, план дій конкретний. Перший етап до 2027 року передбачає дооблаштування всіх придатних підземних просторів, включно з паркінгами, будування 2300 нових укриттів, оновлення законодавства та встановлення мобільних захисних споруд.

Сергєєв наголосив, що очікуваний результат першого етапу — це захист 74% населення, а наступні до 2034 року — будівництво ще 11 тисяч захисних споруд, аби забезпечити укриття для 91% населення.

Нагадаємо, нещодавно в Києві під час російського обстрілу стався конфлікт в укритті, куди пенсіонерка не пускала жінку з дитиною.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких областях України цього року найбільше лунало сигналів повітряної тривоги.

МВС війна Україна Ігор Клименко безпека укриття
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації