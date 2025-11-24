Де в Україні найчастіше лунали повітряні тривоги у 2025 році

Рік повітряних тривог — де в Україні найчастіше лунали сирени
В Україні підбили підсумки повітряних тривог за 2025 рік — найбільше сирен лунало у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. За тривалістю повітряних тривог лідирує Донецька область.
Про це інформують Новини.LIVE у понеділок, 24 листопада.
Де найчастіше лунали повітряні тривоги протягом року
Стало відомо, як часто й довго у 2025 році лунали повітряні тривоги в різних регіонах України.
Отже, від початку 2025 року найбільше тривог зафіксовано у Запорізькій області — 1 497 разів, у Харківській — 1 268, а також у Херсонській — 1 276.
За тривалістю перше місце посідає Донецька область, де сигнал "Повітряна тривога" звучав загалом 4 898 годин. Далі йдуть Сумщина — 3 379 годин та Харківщина 2 549 годин.
Попри те, що на заході країни тривоги трапляються рідше, трагедія в Тернополі, де російський удар по житловому будинку забрав життя цивільних, знову довела: кожен сигнал — це реальна небезпека. І його не можна ігнорувати — варто спускатися в укриття, навіть якщо область здається більш спокійною.
Нагадаємо, що у Тернополі завершилися пошуково-рятувальні роботи — внаслідок ворожого обстрілу 19 листопада загинуло 34 людини.
Раніше ми інформували, що у Тернополі внаслідок атаки РФ загинула семирічна громадянка Польщі Амелія.
Читайте Новини.LIVE!