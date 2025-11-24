Відео
Головна Новини дня Рік повітряних тривог — де в Україні найчастіше лунали сирени

Рік повітряних тривог — де в Україні найчастіше лунали сирени

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 07:48
Оновлено: 07:52
Де в Україні найчастіше лунали повітряні тривоги у 2025 році
Рятувальники біля укриття під час повітряної тривоги. Ілюстративне фото: ДСНС

В Україні підбили підсумки повітряних тривог за 2025 рік — найбільше сирен лунало у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. За тривалістю повітряних тривог лідирує Донецька область.

Про це інформують Новини.LIVE у понеділок, 24 листопада.

Повітряні тривоги у 2025 році
Кількість повітряних тривог протягом 2025 року. Зображення: Новини.LIVE

Де найчастіше лунали повітряні тривоги протягом року

Стало відомо, як часто й довго у 2025 році лунали повітряні тривоги в різних регіонах України.

Отже, від початку 2025 року найбільше тривог зафіксовано у Запорізькій області — 1 497 разів, у Харківській — 1 268, а також у Херсонській — 1 276.

За тривалістю перше місце посідає Донецька область, де сигнал "Повітряна тривога" звучав загалом 4 898 годин. Далі йдуть  Сумщина — 3 379 годин та Харківщина 2 549 годин.

Повітряні тривоги у 2025 році
Тривалість повітряних тривог у 2025 році. Зображення: Новини.LIVE

Попри те, що на заході країни тривоги трапляються рідше, трагедія в Тернополі, де російський удар по житловому будинку забрав життя цивільних, знову довела: кожен сигнал — це реальна небезпека. І його не можна ігнорувати — варто спускатися в укриття, навіть якщо область здається більш спокійною.

Нагадаємо, що у Тернополі завершилися пошуково-рятувальні роботи — внаслідок ворожого обстрілу 19 листопада загинуло 34 людини.

Раніше ми інформували, що у Тернополі внаслідок атаки РФ загинула семирічна громадянка Польщі Амелія.

обстріли повітряна тривога війна в Україні сирена укриття
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
