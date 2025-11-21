Відео
Україна
У Тернополі через атаку РФ загинула семирічна громадянка Польщі

У Тернополі через атаку РФ загинула семирічна громадянка Польщі

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 23:10
Оновлено: 23:10
У Тернополі загинула громадянка Польщі Гжесько Амелія
Гжесько Амелія. Фото: Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 27 імені Віктора Гурняка

У Тернополі трагічно загинула семирічна громадянка Польщі Амелія. Це сталося внаслідок російської атаки на місто.

Про це написав речник польського МЗС Мацей Вевьор у соцмережі X у п’ятницю, 21 листопада.

Читайте також:
У Тернополі через атаку РФ загинула семирічна громадянка Польщі - фото 1
Допис Мацея Вевьора. Фото: скриншот

Загинула громадянка Польщі

Трагедія сталася в ніч проти 19 листопада. За його словами, під час обстрілу цивільних осіб Амелія загинула разом зі своєю мамою.

"Наша установа перебуває в постійному контакті з владою Тернопільської області", — зазначив Вевьор.

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №27 імені Віктора Гурняка підтвердила цю страшну новину. За інформацією закладу, внаслідок атаки загинули учениця 2-В класу Гжесько Амелія та її мама Оксана.

"Вони, обіймаючи одна одну, згоріли заживо внаслідок ракетної атаки ворога", — йдеться на сторінці школи.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також висловив співчуття, назвавши смерть дитини наслідком "російського ракетного удару".

У Тернополі через атаку РФ загинула семирічна громадянка Польщі - фото 2
Допис Туска. Фото: скриншот

За його словами, ця жорстока війна має бути завершена, а Росія не може її виграти.

Нагадаємо, у Тернополі вже вивезли близько 638 тонн будівельного сміття. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Раніше Новини.LIVE підготували фоторепортаж ліквідації наслідків обстрілу Тернополя.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
