В Тернополе погибла гражданка Польши Гжеско Амелия

Гжеско Амелия. Фото: Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени номер 27 имени Виктора Гурняка

В Тернополе трагически погибла семилетняя гражданка Польши Амелия. Это произошло в результате российской атаки на город.

Об этом написал представитель польского МИД Мацей Вевьор в соцсети X в пятницу, 21 ноября.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Мацея Вевьора. Фото: скриншот

Погибла гражданка Польши

Трагедия произошла в ночь на 19 ноября. По его словам, во время обстрела гражданских лиц Амелия погибла вместе со своей мамой.

"Наше учреждение находится в постоянном контакте с властями Тернопольской области", — отметил Вевьор.

Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени №27 имени Виктора Гурняка подтвердила эту страшную новость. По информации заведения, в результате атаки погибли ученица 2-В класса Гжесько Амелия и ее мама Оксана.

"Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага", — говорится на странице школы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил соболезнования, назвав смерть ребенка следствием "российского ракетного удара".

Пост Туска. Фото: скриншот

По его словам, эта жестокая война должна быть завершена, а Россия не может ее выиграть.

Напомним, в Тернополе уже вывезли около 638 тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Новини.LIVE подготовили фоторепортаж ликвидации последствий обстрела Тернополя.