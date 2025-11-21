Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Тернополе из-за атаки РФ погибла семилетняя гражданка Польши

В Тернополе из-за атаки РФ погибла семилетняя гражданка Польши

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 23:10
обновлено: 23:32
В Тернополе погибла гражданка Польши Гжеско Амелия
Гжеско Амелия. Фото: Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени номер 27 имени Виктора Гурняка

В Тернополе трагически погибла семилетняя гражданка Польши Амелия. Это произошло в результате российской атаки на город.

Об этом написал представитель польского МИД Мацей Вевьор в соцсети X в пятницу, 21 ноября.

Реклама
Читайте также:
У Тернополі через атаку РФ загинула семирічна громадянка Польщі - фото 1
Сообщение Мацея Вевьора. Фото: скриншот

Погибла гражданка Польши

Трагедия произошла в ночь на 19 ноября. По его словам, во время обстрела гражданских лиц Амелия погибла вместе со своей мамой.

"Наше учреждение находится в постоянном контакте с властями Тернопольской области", — отметил Вевьор.

Тернопольская общеобразовательная школа I-III степени №27 имени Виктора Гурняка подтвердила эту страшную новость. По информации заведения, в результате атаки погибли ученица 2-В класса Гжесько Амелия и ее мама Оксана.

"Они, обнимая друг друга, сгорели заживо в результате ракетной атаки врага", — говорится на странице школы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также выразил соболезнования, назвав смерть ребенка следствием "российского ракетного удара".

В Тернополе из-за атаки РФ погибла семилетняя гражданка Польши - фото 2
Пост Туска. Фото: скриншот

По его словам, эта жестокая война должна быть завершена, а Россия не может ее выиграть.

Напомним, в Тернополе уже вывезли около 638 тонн строительного мусора. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее Новини.LIVE подготовили фоторепортаж ликвидации последствий обстрела Тернополя.

Польша война Тернополь обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации