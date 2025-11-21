Удар РФ по Тернополю — третьи сутки продолжается разбор завалов

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Тернополь. Фото: ГСЧС/Telegram

В Тернополе третьи сутки продолжаются поисково-спасательные работы после массированного удара российских оккупантов. Сейчас известно о известно о 28 погибших, среди них — 3 ребенка.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Telegram в пятницу, 21 ноября.

Спасатели разбирают завалы после удара РФ в Тернополе. Фото: ГСЧС/Telegram

Обстрел Тернополя — поисково-спасательные работы продолжаются

В Тернополе уже третьи сутки продолжается разбор завалов после массированного удара оккупантов.

Спасатели работают по всей площади разрушенной части дома, на уровне 5-6 этажей, обследуя каждый метр — руками, инструментами, техникой.

Поисково-спасательные работы в Тернополе после вражеского обстрела. Фото: ГСЧС/Telegram

По состоянию на 7 утра 21 ноября вывезено ориентировочно 638 тонн строительного мусора. К ликвидации последствий привлечены 181 спасатель и 52 единицы техники.

Дом в Тернополе, который обстреляли россияне. Фото: ГСЧС/Telegram

По данным ГСЧС, пока известно о 28 погибших, среди них — 3 ребенка, и 94 травмированных, в том числе 18 детей.

Спасены 46 человек, среди них — 7 детей. С 16 лицами связь до сих пор не установлена.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, что утром 19 ноября российские оккупанты нанесли удар по жилой многоэтажке в Тернополе.

Впоследствии Новини.LIVE побывали на месте атаки РФ в Тернополе и подготовили фоторепортаж последствий вражеского удара.