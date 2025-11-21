Удар РФ по Тернополю — третю добу триває розбір завалів

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Тернопіль. Фото: ДСНС/Telegram

У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи після масованого удару російських окупантів. Наразі відомо про відомо про 28 загиблих, серед них — 3 дитини.

Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram у п'ятницю, 21 листопада.

Рятувальники розбирають завали після удару РФ у Тернополі. Фото: ДСНС/Telegram

Обстріл Тернополя — пошуково-рятувальні роботи тривають

У Тернополі вже третю добу триває розбір завалі після масованого удару окупантів.

Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою.

Пошуково-рятувальні роботи у Тернополі після ворожого обстрілу. Фото: ДСНС/Telegram

Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.

Будинок у Тернополі, який обстріляли росіяни. Фото: ДСНС/Telegram

За даними ДСНС, наразі відомо про 28 загиблих, серед них — 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.

Врятовано 46 людей, серед них — 7 дітей. З 16 особами зв’язок досі не встановлено.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що вранці 19 листопада російські окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці у Тернополі.

Згодом Новини.LIVE побували на місці атаки РФ у Тернополі та підготували фоторепортаж наслідків ворожого удару.