Удар РФ по Тернополю — третю добу триває розбір завалів

У Тернополі третю добу триває розбір завалів — деталі від ДСНС
У Тернополі третю добу тривають пошуково-рятувальні роботи після масованого удару російських окупантів. Наразі відомо про відомо про 28 загиблих, серед них — 3 дитини.
Про це інформує пресслужба ДСНС у Telegram у п'ятницю, 21 листопада.
Обстріл Тернополя — пошуково-рятувальні роботи тривають
У Тернополі вже третю добу триває розбір завалі після масованого удару окупантів.
Рятувальники працюють по всій площі зруйнованої частини будинку, на рівні 5–6 поверхів, обстежуючи кожен метр — руками, інструментами, технікою.
Станом на 7 ранку 21 листопада вивезено орієнтовно 638 тонн будівельного сміття. До ліквідації наслідків залучені 181 рятувальник та 52 одиниці техніки.
За даними ДСНС, наразі відомо про 28 загиблих, серед них — 3 дитини, та 94 травмованих, у тому числі 18 дітей.
Врятовано 46 людей, серед них — 7 дітей. З 16 особами зв’язок досі не встановлено.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що вранці 19 листопада російські окупанти завдали удару по житловій багатоповерхівці у Тернополі.
Згодом Новини.LIVE побували на місці атаки РФ у Тернополі та підготували фоторепортаж наслідків ворожого удару.
