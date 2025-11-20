Удар РФ по Тернополю - кількість жертв зросла

Кількість загиблих через обстріл РФ у Тернополі зросла
У Тернополі тривають роботи з розбору завалів після російського ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під уламків тіло ще однієї загиблої особи.
Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.
Удар РФ по Тернополю
Наразі кількість жертв зросла до 28, серед яких троє дітей.
Крім того, постраждали 94 людини, а 16 осіб досі вважаються зниклими безвісти.
Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати на місці події, намагаючись знайти тих, хто залишився під завалами.
Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під завалами у Тернополі ще можуть перебувати 22 людини.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим окупанти атакували багатоповерхівки в Тернополі 19 листопада.
