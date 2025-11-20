Відео
Головна Новини дня Кількість загиблих через обстріл РФ у Тернополі зросла

Кількість загиблих через обстріл РФ у Тернополі зросла

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 22:34
Оновлено: 22:49
Удар РФ по Тернополю - кількість жертв зросла
Наслідки обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

У Тернополі тривають роботи з розбору завалів після російського ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під уламків тіло ще однієї загиблої особи.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Читайте також:
Кількість загиблих через обстріл РФ у Тернополі зросла - фото 1
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Удар РФ по Тернополю

Наразі кількість жертв зросла до 28, серед яких троє дітей.

Крім того, постраждали 94 людини, а 16 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати на місці події, намагаючись знайти тих, хто залишився під завалами.

Кількість загиблих через обстріл РФ у Тернополі зросла - фото 2
Рятувальники на місці обстрілу у Тернополі. Фото: ДСНС
Кількість загиблих через обстріл РФ у Тернополі зросла - фото 3
Рятувальники на місці обстрілу у Тернополі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під завалами у Тернополі ще можуть перебувати 22 людини.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим окупанти атакували багатоповерхівки в Тернополі 19 листопада.

війна Тернопіль обстріли війна в Україні загиблі
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
