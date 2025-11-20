Удар РФ по Тернополю - кількість жертв зросла

Наслідки обстрілу Тернополя. Фото: ДСНС

У Тернополі тривають роботи з розбору завалів після російського ракетного удару. Рятувальники деблокували з-під уламків тіло ще однієї загиблої особи.

Про це повідомляє ДСНС України у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Удар РФ по Тернополю

Наразі кількість жертв зросла до 28, серед яких троє дітей.

Крім того, постраждали 94 людини, а 16 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати на місці події, намагаючись знайти тих, хто залишився під завалами.

Рятувальники на місці обстрілу у Тернополі. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілу у Тернополі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, український лідер Володимир Зеленський повідомив, що під завалами у Тернополі ще можуть перебувати 22 людини.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ пояснили, чим окупанти атакували багатоповерхівки в Тернополі 19 листопада.