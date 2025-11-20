Відео
Україна
У Тернополі продовжують шукати людей під завалами — Зеленський

У Тернополі продовжують шукати людей під завалами — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 09:57
Оновлено: 10:26
Удар по багатоповерхівкам у Тернополі — під завалами шукають 22 людини
Ліквідація наслідків атаки РФ по Тернополю. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

У Тернополі досі тривають пошуково-рятувальні роботи після російської атаки по житловим будинкам 19 листопада. Під завалами багатоповерхівки можуть перебувати ще 22 людини.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 листопада.

Читайте також:

У Тернополі триває пошуково-рятувальна операція

Як повідомив глава держави, протягом усієї ночі на місці влучання працювали рятувальники. До пошукової операції було залучено понад 230 бійців ДСНС з дев'яти регіонів України.

"Невідомо про місцеперебування 22 людей — їх пошук продовжується. До робіт залучено понад 230 рятувальників із дев'яти регіонів України. На окремих ділянках можна працювати лише вручну через сильні руйнування і роздробленість конструкцій. Це ускладнює пошук. Станом на зараз відомо про 26 загиблих, і серед них троє дітей. Мої співчуття рідним і близьким", — написав президент.

Зеленський подякував усім працівникам екстрених служб, які пррацюють на місці трагедії та надають допомогу постраждалим.

"Я дякую всім нашим людям, які працюють на місці майже добу безперервно. Рятувальники, медики, поліцейські — дякую кожному й кожній. Надважливо, що в такі важкі дні попри всі атаки Росії, весь терор наші люди завжди знають, що можуть розраховувати на порятунок і допомогу", — наголосив президент.

Нагадаємо, 19 листопада російська армія завдала масованого удару по Тернополю. Внаслідок атаки відбулося влучання у житлові будинки в одному з районів міста.

Як повідомили у Повітряних силах, ворог поцілив по житловій забудові крилатими ракетами.

Внаслідок атаки на Тернопіль відомо про понад 100 постраждалих, серед яких є діти.

Володимир Зеленський Тернопіль рятувальники війна в Україні ракетний удар
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
