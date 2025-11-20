Удар по многоэтажкам в Тернополе — под завалами ищут 22 человека

Срочная новость

В Тернополе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы после российской атаки по жилым домам 19 ноября. Под завалами многоэтажки могут находиться еще 22 человека.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всю ночь наши спасатели работали в Тернополе, и поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор. Неизвестно о местонахождении 22 человек — их поиск продолжается. К работам привлечено более 230 спасателей из девяти регионов Украины. На отдельных участках можно работать только вручную из-за сильных разрушений и раздробленности конструкций. Это затрудняет поиск. По состоянию на сейчас известно о 26 погибших, и среди них трое детей. Мои соболезнования родным и близким", — написал президент.

