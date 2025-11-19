Удар РФ по Тернополю унес жизни детей и взрослых - новые данные

Спасатели работают в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

В Тернополе продолжается ликвидация последствий мощного российского обстрела, который унес жизни десятков людей, среди них — трое детей. Спасательные службы работают в круглосуточном режиме, ведь количество раненых и масштаб разрушений продолжают расти.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в среду, 19 ноября.

Аварийно-спасательные работы в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Тернополю

По обновленной информации, в городе погибли 25 человек, включая трех детей, а еще 73 пострадали, среди которых 15 детей. На месте трагедии работают психологи ГСЧС, которые уже оказали помощь 150 лицам, пережившим травматические события. Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, привлекая более 160 специалистов, среди них верхолазов, кинологов, спецподразделение "Дельта", а также около 45 единиц техники, включая роботизированные системы.

"Аварийно-спасательные работы продолжаются....Саперы обследовали территорию" — сообщили в ГСЧС.

Люди помогают разбирать завалы в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

ГСЧС отмечает, что в многоэтажном доме разрушено и обвалено несколько этажей, из-за чего разбор завалов продолжается непрерывно. К ликвидации привлекли спасательные службы не только из Тернопольщины, но и из соседних областей, поскольку последствия фиксируются сразу в нескольких локациях.

Разрушенный дом в Тернополе. Фото: Новини.LIVE

Представитель областного управления Сергей Данилин сообщил, что самой сложной точкой остается место прямого ракетного попадания, где продолжаются поиски людей под обломками, а в городе объявлен трехдневный траур с 19 по 21 ноября.

Перчатка среди завалов на месте обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что после российской атаки в Тернополе уровень вредных веществ в воздухе превысил норму в шесть раз, из-за чего горожан призвали оставаться дома.

Ранее мы также информировали, что представитель Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил: 19 ноября Тернополь был атакован крылатыми ракетами, которые попали в жилые многоэтажки.