Удар РФ по Тернополю забрав життя дітей і дорослих – нові дані

Рятівники працюють у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

У Тернополі триває ліквідація наслідків потужного російського обстрілу, який забрав життя десятків людей, серед них — троє дітей. Рятувальні служби працюють у цілодобовому режимі, адже кількість поранених та масштаб руйнувань продовжують зростати.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у середу, 19 листопада.

Аварійно-рятувальні роботи у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки удару по Тернополю

За оновленою інформацією, у місті загинули 25 людей, включно з трьома дітьми, а ще 73 постраждали, серед яких 15 дітей. На місці трагедії працюють психологи ДСНС, які вже надали допомогу 150 особам, що пережили травматичні події. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи, залучивши понад 160 фахівців, серед них верхолазів, кінологів, спецпідрозділ "Дельта", а також близько 45 одиниць техніки, включно з роботизованими системами.

"Аварійно-рятувальні роботи тривають....Сапери обстежили територію" — повідомили в ДСНС.

Люди допомагають розбирати завали у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

ДСНС зазначає, що у багатоповерховому будинку зруйновано та обвалено кілька поверхів, через що розбір завалів триває безперервно. До ліквідації долучили рятувальні служби не лише з Тернопільщини, а й із сусідніх областей, оскільки наслідки фіксуються одразу в кількох локаціях.

Зруйнований будинок у Тернополі. Фото: Новини.LIVE

Речник обласного управління Сергій Данілін повідомив, що найскладнішою точкою залишається місце прямого ракетного влучання, де тривають пошуки людей під уламками, а в місті оголошено триденну жалобу з 19 по 21 листопада.

Рукавичка серед завалів на місці обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що після російської атаки в Тернополі рівень шкідливих речовин у повітрі перевищив норму у шість разів, через що містян закликали залишатися вдома.

Раніше ми також інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив: 19 листопада Тернопіль був атакований крилатими ракетами, які влучили у житлові багатоповерхівки.