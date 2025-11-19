Удар по Тернополю 19 листопада — у повітрі виявлено хлор

Атака на Тернопіль — у повітрі виявлено шкідливу речовину
У Тернополі після російської атаки вміст шкідливих речовин в повітрі перевищує норму у шість разів. Жителів міста просять не виходити з дому.
Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА у середу, 19 листопада.
РФ пошкодила кілька будинків у Тернополі
"По можливості не виходьте з дому, зачиніть вікна. Бережіть себе та своїх рідних!" — йдеться в повідомленні.
Крім того, мер міста Сергій Надал закликав жителів масиву "Сонячний" зачинити вікна, доки ще триває гасіння пожежі.
"Через атаку російських терористів є влучання в житлові будинки. Є поранені та загиблі. Зараз визначається потреба в плівці, будматеріалах, поселенні. Згодом ми цю всю інформацію дамо", — зазначив він.
Наразі на місцях влучать працюють спеціальні служби.
Відомо, що РФ пошкодила кілька будинків на кількох вулицях. Постраждалим надається медична допомога.
Нагадаємо, у ніч та вранці 19 листопада окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Постраждали Львівська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Тернопільська та Харківська області.
Станом на 10:20 відомо про 10 загиблих та 37 поранених у Тернополі, серед яких 12 дітей. Під уламками ще можуть залишатися люди.
У місті через ліквідацію наслідків атаки змінено курс руху транспорту.
