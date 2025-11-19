Ракетна атака на Тернопіль 19 листопада — у місті аварійні відключення світла

Руїни біля житлового будинку в Тернополі. Фото: Суспільне.Тернопіль

У Тернополі триває ліквідація наслідків масованої атаки Росії. Відомо про ускладнення в роботі транспорту та електромережі.

Про це повідомив мер міста Сергій Надал та пресслужба Тернопільської ОВА.

Реклама

Читайте також:

В Тернополі обмеження на рух транспорту

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що після ранкової ракетної атаки на місто можуть бути затори та ускладнення руху громадського транспорту на масиві "Сонячний".

Паралельно Тернопільська обласна військова адміністрація уточнила, що після масштабних обстрілів енергетичних об’єктів по всій Україні та для забезпечення стабільної роботи об’єднаної енергосистеми, за командою НЕК "Укренерго" з 08:00 19 листопада в області запроваджують десять черг графіків аварійних відключень. Обмеження діятимуть до окремого розпорядження.

Нагадаємо, Росія завдала удару по Тернополю ракетами та дронами-камікадзе, унаслідок чого пошкоджені будівлі, зокрема житлові будинки. Є постраждалі.

Також у Львові триває гасіння пожежі, яка виникла внаслідок займання складів із шинами через обстріл.

Під масивним ударом опинився й Харків — на місто скерували атаку кількох дронів. Є інформація про влучання по житловій багатоповерхівці.