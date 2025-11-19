Ракетная атака на Тернополь 19 ноября — в городе аварийные отключения света

Руины возле жилого дома в Тернополе. Фото: Суспільне.Тернопіль

В Тернополе продолжается ликвидация последствий массированной атаки России. Известно об осложнениях в работе транспорта и электросети.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал и пресс-служба Тернопольской ОГА.

В Тернополе ограничения на движение транспорта

Городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что после утренней ракетной атаки на город могут быть пробки и осложнения движения общественного транспорта на массиве "Солнечный".

Параллельно Тернопольская областная военная администрация уточнила, что после масштабных обстрелов энергетических объектов по всей Украине и для обеспечения стабильной работы объединенной энергосистемы, по команде НЭК "Укрэнерго" с 08:00 19 ноября в области вводят десять очередей графиков аварийных отключений. Ограничения будут действовать до отдельного распоряжения.

Напомним, Россия нанесла удар по Тернополю ракетами и дронами-камикадзе, в результате чего повреждены здания, в том числе жилые дома. Есть пострадавшие.

Также во Львове продолжается тушение пожара, который возник в результате возгорания складов с шинами из-за обстрела.

Под массивным ударом оказался и Харьков — на город направили атаку нескольких дронов. Есть информация о попадании по жилой многоэтажке.