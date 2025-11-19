Видео
Україна
Видео

Главная Новости дня Атака на Тернополь — в воздухе обнаружено вредное вещество

Атака на Тернополь — в воздухе обнаружено вредное вещество

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 10:40
обновлено: 10:40
Удар по Тернополю 19 ноября — в воздухе обнаружен хлор
Последствия атаки РФ в Тернополе. Фото: ГСЧС

В Тернополе после российской атаки содержание вредных веществ в воздухе превышает норму в шесть раз. Жителей города просят не выходить из дома.

Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА в среду, 19 ноября.

Тернопіль хлор
Сообщение Тернопольской ОГА. Фото: скриншот

РФ повредила несколько домов в Тернополе

"По возможности не выходите из дома, закройте окна. Берегите себя и своих родных!", — говорится в сообщении.

Кроме того, мэр города Сергей Надал призвал жителей массива "Солнечный" закрыть окна, пока еще продолжается тушение пожара.

Тернопіль
Спасательная операция возле поврежденного дома. Фото: Сергей Надал / Telegram

"Из-за атаки российских террористов есть попадания в жилые дома. Есть раненые и погибшие. Сейчас определяется потребность в пленке, стройматериалах, поселении. Впоследствии мы эту всю информацию дадим", — отметил он.

Сейчас на местах попадания работают специальные службы.

атака Тернопіль
Ликвидация последствий обстрела. Фото: Сергей Надал / Telegram

Известно, что РФ повредила несколько домов на нескольких улицах. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

будинок в Тернополі
Поврежденный дом в Тернополе. Фото: МВД

Напомним, в ночь и утром 19 ноября оккупанты совершили массированную атаку по Украине. Пострадали Львовская, Ивано-Франковская, Днепропетровская, Тернопольская и Харьковская области.

По состоянию на 10:20 известно о 10 погибших и 37 раненых в Тернополе, среди которых 12 детей. Под обломками еще могут оставаться люди.

В городе из-за ликвидации последствий атаки изменен курс движения транспорта.

воздух пожар Тернополь оккупанты война в Украине ракетный удар
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
