Главная Новости дня Количество погибших из-за обстрела РФ в Тернополе возросло

Количество погибших из-за обстрела РФ в Тернополе возросло

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 22:34
обновлено: 23:08
Удар РФ по Тернополю - количество жертв возросло
Последствия обстрела Тернополя. Фото: ГСЧС

В Тернополе продолжаются работы по разбору завалов после российского ракетного удара. Спасатели деблокировали из-под обломков тело еще одного погибшего человека.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.

Читайте также:
Количество погибших из-за обстрела РФ в Тернополе возросло - фото 1
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Удар РФ по Тернополю

Сейчас количество жертв возросло до 28, среди которых трое детей.

Кроме того, пострадали 94 человека, а 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Аварийно-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, пытаясь найти тех, кто остался под завалами.

Количество погибших из-за обстрела РФ в Тернополе возросло - фото 2
Спасатели на месте обстрела в Тернополе. Фото: ГСЧС
Количество погибших из-за обстрела РФ в Тернополе возросло - фото 3
Спасатели на месте обстрела в Тернополе. Фото: ГСЧС

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что под завалами в Тернополе еще могут находиться 22 человека.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, чем оккупанты атаковали многоэтажки в Тернополе 19 ноября.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
