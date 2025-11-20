Удар РФ по Тернополю - количество жертв возросло

Количество погибших из-за обстрела РФ в Тернополе возросло
В Тернополе продолжаются работы по разбору завалов после российского ракетного удара. Спасатели деблокировали из-под обломков тело еще одного погибшего человека.
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Telegram.
Удар РФ по Тернополю
Сейчас количество жертв возросло до 28, среди которых трое детей.
Кроме того, пострадали 94 человека, а 16 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
Аварийно-спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, пытаясь найти тех, кто остался под завалами.
Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что под завалами в Тернополе еще могут находиться 22 человека.
Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, чем оккупанты атаковали многоэтажки в Тернополе 19 ноября.
