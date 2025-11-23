Відео
Головна Новини дня У Тернополі завершили пошукові роботи — названо кількість жертв

У Тернополі завершили пошукові роботи — названо кількість жертв

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 13:36
Оновлено: 13:36
Удар РФ по Тернополю — кількість загиблих зросла
Наслідки атаки РФ на Тернопіль. Фото: ДСНС/Telegram

У Тернополі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки РФ вранці 19 листопада. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 34 людей.

Про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух у неділю, 23 листопада.

Читайте також:

У Тернополі завершилися рятувальні роботи — деталі

У Тернополі вже завершили пошуково-рятувальні роботи після масованого обстрілу 19 листопада. Наразі тривають слідчі дії.

За інформацією заступника начальника Тернопільської ОВА, внаслідок атаки загинуло 34 людини.

Атака РФ на Тернопіль наслідки
Руйнування внаслідок атаки РФ на Тернопіль. Фото: ДСНС Тернопільщини

"Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція по адресі Стуса, 8 — завершена. Можемо констатувати, що за цією адресою загинули 34 людини, 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням ще однієї особи працюють судмедексперти", — розповів Тарас пастух.

Крім того, представник Тернопільської ОВА Тарас Пастух не виключив, що слідчі під час огляду ще можуть виявити рештки інших осіб, які вважають безвісти зниклими (серед них — 2 чоловіків, 3 жінок та дитина).

Тернопіль кількість загиблих
Будинок у Тернополі, який атакували росіяни. Фото: ДСНС України

За даними ДСНС, основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно. 

Роботи тривали 4 доби й завершилися 22 листопада о 18:00. Було залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологів, важку техніку, медиків та психологів. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.

Нагадаємо, що у ДСНС підсумували пошуково-рятувальні роботи у Тернополі після атаки РФ 19 листопада.

Раніше ми інформували, що у Тернополі внаслідок атаки РФ загинула семирічна громадянка Польщі Амелія.

ДСНС Тернопіль рятувальники війна в Україні атака загиблі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
