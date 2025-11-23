Удар РФ по Тернополю — кількість загиблих зросла

Наслідки атаки РФ на Тернопіль. Фото: ДСНС/Telegram

У Тернополі завершилися пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки РФ вранці 19 листопада. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 34 людей.

Про це повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Тарас Пастух у неділю, 23 листопада.

Руйнування внаслідок атаки РФ на Тернопіль. Фото: ДСНС Тернопільщини

"Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція по адресі Стуса, 8 — завершена. Можемо констатувати, що за цією адресою загинули 34 людини, 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням ще однієї особи працюють судмедексперти", — розповів Тарас пастух.

Крім того, представник Тернопільської ОВА Тарас Пастух не виключив, що слідчі під час огляду ще можуть виявити рештки інших осіб, які вважають безвісти зниклими (серед них — 2 чоловіків, 3 жінок та дитина).

Будинок у Тернополі, який атакували росіяни. Фото: ДСНС України

За даними ДСНС, основні аварійно-рятувальні та пошукові роботи проводилися на двох локаціях. На одній із них багатоквартирний будинок зазнав значних руйнувань, частина людей була під завалами та заблокована у квартирах. Рятувальники гасили пожежі та розбирали конструкції одночасно.

Роботи тривали 4 доби й завершилися 22 листопада о 18:00. Було залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологів, важку техніку, медиків та психологів. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5–6 поверхів.

Нагадаємо, що у ДСНС підсумували пошуково-рятувальні роботи у Тернополі після атаки РФ 19 листопада.

Раніше ми інформували, що у Тернополі внаслідок атаки РФ загинула семирічна громадянка Польщі Амелія.