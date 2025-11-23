Удар РФ по Тернополю — количество погибших возросло

Последствия атаки РФ на Тернополь. Фото: ГСЧС/Telegram

В Тернополе завершились поисково-спасательные работы после массированной атаки РФ утром 19 ноября. Количество погибших в результате вражеского обстрела возросло до 34 человек.

Об этом сообщил заместитель начальника Тернопольской ОВА Тарас Пастух в воскресенье, 23 ноября.

В Тернополе завершились спасательные работы — детали

В Тернополе уже завершили поисково-спасательные работы после массированного обстрела 19 ноября. Сейчас продолжаются следственные действия.

По информации заместителя начальника Тернопольской ОВА, в результате атаки погибли 34 человека.

Разрушения в результате атаки РФ на Тернополь. Фото: ГСЧС Тернопольщины

"По состоянию на утро 23 ноября поисково-спасательная операция по адресу Стуса, 8 — завершена. Можем констатировать, что по этому адресу погибли 34 человека, 33 из них уже идентифицированы. Над установлением еще одного человека работают судмедэксперты", — рассказал Тарас пастух.

Кроме того, представитель Тернопольской ОВА Тарас Пастух не исключил, что следователи при осмотре еще могут обнаружить останки других лиц, которые считают без вести пропавшими (среди них — 2 мужчин, 3 женщин и ребенок).

Дом в Тернополе, который атаковали россияне. Фото: ГСЧС Украины

По данным ГСЧС, основные аварийно-спасательные и поисковые работы проводились на двух локациях. На одной из них многоквартирный дом подвергся значительным разрушениям, часть людей была под завалами и заблокирована в квартирах. Спасатели тушили пожары и разбирали конструкции одновременно.

Работы продолжались 4 суток и завершились 22 ноября в 18:00. Были привлечены подразделения ГСЧС из 9 областей, кинологи, тяжелая техника, медики и психологи. Работы выполнялись в сложных условиях, в частности вручную на уровне 5-6 этажей.

Напомним, что в ГСЧС подытожили поисково-спасательные работы в Тернополе после атаки РФ 19 ноября.

Ранее мы информировали, что в Тернополе в результате атаки РФ погибла семилетняя гражданка Польши Амелия.