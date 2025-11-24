Где в Украине чаще всего звучали воздушные тревоги в 2025 году

Спасатели возле укрытия во время воздушной тревоги. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Украине подвели итоги воздушных тревог за 2025 год — больше всего сирен звучало в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. По продолжительности воздушных тревог лидирует Донецкая область.

Об этом информируют Новини.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Количество воздушных тревог в течение 2025 года. Изображение: Новости.LIVE

Где чаще всего звучали воздушные тревоги в течение года

Стало известно, как часто и долго в 2025 году звучали воздушные тревоги в разных регионах Украины.

Итак, с начала 2025 года больше всего тревог зафиксировано в Запорожской области — 1 497 раз, в Харьковской — 1 268, а также в Херсонской — 1 276.

По продолжительности первое место занимает — Донецкая область, где сигнал "Воздушная тревога" звучал всего 4 898 часов. Далее следуют Сумщина — 3 379 часов и Харьковщина 2 549 часов.

Продолжительность воздушных тревог в 2025 году Изображение: Новости.LIVE

Несмотря на то, что на западе страны тревоги случаются реже, трагедия в Тернополе, где российский удар по жилому дому унес жизни гражданских, снова доказала: каждый сигнал — это реальная опасность. И его нельзя игнорировать — стоит спускаться в укрытие, даже если область кажется более спокойной.

Напомним, что в Тернополе завершились поисково-спасательные работы — в результате вражеского обстрела 19 ноября погибли 34 человека.

Ранее мы информировали, что в Тернополе в результате атаки РФ погибла семилетняя гражданка Польши Амелия.