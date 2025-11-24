Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Год воздушных тревог — где в Украине чаще всего звучали сирены

Год воздушных тревог — где в Украине чаще всего звучали сирены

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 07:48
обновлено: 07:52
Где в Украине чаще всего звучали воздушные тревоги в 2025 году
Спасатели возле укрытия во время воздушной тревоги. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Украине подвели итоги воздушных тревог за 2025 год — больше всего сирен звучало в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях. По продолжительности воздушных тревог лидирует Донецкая область.

Об этом информируют Новини.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Реклама
Читайте также:
Повітряні тривоги у 2025 році
Количество воздушных тревог в течение 2025 года. Изображение: Новости.LIVE

Где чаще всего звучали воздушные тревоги в течение года

Стало известно, как часто и долго в 2025 году звучали воздушные тревоги в разных регионах Украины.

Итак, с начала 2025 года больше всего тревог зафиксировано в Запорожской области — 1 497 раз, в Харьковской — 1 268, а также в Херсонской — 1 276.

По продолжительности первое место занимает — Донецкая область, где сигнал "Воздушная тревога" звучал всего 4 898 часов. Далее следуют Сумщина — 3 379 часов и Харьковщина 2 549 часов.

Повітряні тривоги у 2025 році
Продолжительность воздушных тревог в 2025 году Изображение: Новости.LIVE

Несмотря на то, что на западе страны тревоги случаются реже, трагедия в Тернополе, где российский удар по жилому дому унес жизни гражданских, снова доказала: каждый сигнал — это реальная опасность. И его нельзя игнорировать — стоит спускаться в укрытие, даже если область кажется более спокойной.

Напомним, что в Тернополе завершились поисково-спасательные работы — в результате вражеского обстрела 19 ноября погибли 34 человека.

Ранее мы информировали, что в Тернополе в результате атаки РФ погибла семилетняя гражданка Польши Амелия.

обстрелы воздушная тревога война в Украине сирена укрытия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации