В Украине недостаточно укрытий для защиты всего населения

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Украине насчитывается почти 62 тысячи укрытий. По его словам, они могут вместить половину населения страны.

Об этом Игорь Клименко сообщил на брифинге в четверг, 27 ноября, передает "Укринформ".

Укрытия в Украине

"Сейчас у нас система укрытий насчитывает около 62 тысяч объектов. Это много, но недостаточно. Они могут вместить лишь половину населения нашего государства. Особенно это ощущается в прифронтовых регионах", — отметил Клименко.

А заместитель министра Алексей Сергеев сообщил, что с начала этого года количество укрытий увеличилось до 2685. Он напомнил, что ранее в Украине разработали стратегию развития фонда защитных сооружений до 2034 года.

"Основная цель стратегии — то, что прежде всего укрытия должны быть в учреждениях образования, больницах и тому подобное. Ключевые цели стратегии — укрытия для всех категорий населения, запуск украинского производства оборудования для защитных сооружений и мобильных укрытий, формирование культуры безопасности населения и так далее", — рассказал Сергеев.

Он отметил, что стратегия предусматривает выделение государственных субвенций на строительство укрытий в учреждениях образования и здравоохранения, привлечение международного финансирования и средств местных бюджетов, а также дополнительное обустройство подземных помещений, пригодных для укрытия населения.

По словам заместителя министра, план действий конкретный. Первый этап до 2027 года предусматривает дообустройство всех пригодных подземных пространств, включая паркинги, строительство 2300 новых укрытий, обновление законодательства и установление мобильных защитных сооружений.

Сергеев отметил, что ожидаемый результат первого этапа — это защита 74% населения, а следующие до 2034 года — строительство еще 11 тысяч защитных сооружений, чтобы обеспечить укрытие для 91% населения.

