Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В МВД назвали, сколько людей могут вместить все укрытия

В МВД назвали, сколько людей могут вместить все укрытия

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 23:55
В Украине недостаточно укрытий для защиты всего населения
Игорь Клименко. Фото: УНИАН

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в Украине насчитывается почти 62 тысячи укрытий. По его словам, они могут вместить половину населения страны.

Об этом Игорь Клименко сообщил на брифинге в четверг, 27 ноября, передает "Укринформ".

Реклама
Читайте также:

Укрытия в Украине

"Сейчас у нас система укрытий насчитывает около 62 тысяч объектов. Это много, но недостаточно. Они могут вместить лишь половину населения нашего государства. Особенно это ощущается в прифронтовых регионах", — отметил Клименко.

А заместитель министра Алексей Сергеев сообщил, что с начала этого года количество укрытий увеличилось до 2685. Он напомнил, что ранее в Украине разработали стратегию развития фонда защитных сооружений до 2034 года.

"Основная цель стратегии — то, что прежде всего укрытия должны быть в учреждениях образования, больницах и тому подобное. Ключевые цели стратегии — укрытия для всех категорий населения, запуск украинского производства оборудования для защитных сооружений и мобильных укрытий, формирование культуры безопасности населения и так далее", — рассказал Сергеев.

Он отметил, что стратегия предусматривает выделение государственных субвенций на строительство укрытий в учреждениях образования и здравоохранения, привлечение международного финансирования и средств местных бюджетов, а также дополнительное обустройство подземных помещений, пригодных для укрытия населения.

По словам заместителя министра, план действий конкретный. Первый этап до 2027 года предусматривает дообустройство всех пригодных подземных пространств, включая паркинги, строительство 2300 новых укрытий, обновление законодательства и установление мобильных защитных сооружений.

Сергеев отметил, что ожидаемый результат первого этапа — это защита 74% населения, а следующие до 2034 года — строительство еще 11 тысяч защитных сооружений, чтобы обеспечить укрытие для 91% населения.

Напомним, недавно в Киеве во время российского обстрела произошел конфликт в укрытии, куда пенсионерка не пускала женщину с ребенком.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких областях Украины в этом году больше всего звучало сигналов воздушной тревоги.

МВД война Украина Игорь Клименко безопасность укрытия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации