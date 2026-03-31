В Полтавском районе из-за атаки есть погибший, среди травмированных ребенок

В Полтавском районе из-за атаки есть погибший, среди травмированных ребенок

Дата публикации 31 марта 2026 02:26
Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Вечером в понедельник, 30 марта, россияне атаковали Полтавский район. Один человек погиб. Также известно о трех травмированных.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Обстрел Полтавского района вечером 30 марта 2026 года
Скриншот сообщения Виталия Дякивнича

Последствия обстрела Полтавского района вечером 30 марта

Двух пострадавших госпитализировали. В частности, в больнице сейчас находится 11-летний мальчик.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Полтавской ОВА Виталия Дякивнича сообщал, что вечером 30 марта Полтавский район оказался под российским ударом. Упали обломки БпЛА. Пострадал многоквартирный дом.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую епархию УПЦ писал, что 29 марта россияне атаковали Благовещенский женский монастырь в селе Приозерном Херсонской области. Обошлось без пострадавших. Правда, на территории монастыря есть повреждения.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
