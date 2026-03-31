В Полтавском районе из-за атаки есть погибший, среди травмированных ребенок

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Днепропетровщины

Вечером в понедельник, 30 марта, россияне атаковали Полтавский район. Один человек погиб. Также известно о трех травмированных.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивнич, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Виталия Дякивнича

Последствия обстрела Полтавского района вечером 30 марта

Двух пострадавших госпитализировали. В частности, в больнице сейчас находится 11-летний мальчик.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Херсонскую епархию УПЦ писал, что 29 марта россияне атаковали Благовещенский женский монастырь в селе Приозерном Херсонской области. Обошлось без пострадавших. Правда, на территории монастыря есть повреждения.