В больницах по всей Украине проводят обыски из-за схем с деньгами

Полицейские проводят обыски в медучреждениях.

В пятницу, 20 марта, Национальная полиция проводит 70 обысков в медицинских учреждениях по всей стране. Они связаны с разоблачением схем присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Обыски в медучреждениях по всей Украине

Полицейские фиксируют схемы присвоения средств, предусмотренных для лечения в рамках программ медицинских гарантий. Речь идет о предоставлении фиктивных услуг и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения. По данным правоохранителей, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Обыски полиции.

Обыски проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований в сотрудничестве с территориальными подразделениями в регионах и прокуратурами. Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины сотрудничают с правоохранителями в рамках мероприятий.

Полицейские фиксируют результаты обысков.

Досудебное расследование осуществляется по ряду фактов:

присвоение и растрата имущества;

злоупотребления властью или служебным положением;

служебного подлога;

вмешательства в работу автоматизированных систем;

служебной халатности;

легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Впоследствии должны обнародовать дополнительную информацию о результатах работы.

Последние коррупционные разоблачения в Украине

Недавно в Сумской области на взяточничестве разоблачили чиновницу налоговой. Женщина требовала у прифронтового предприятия взятку за непрепятствование работе.

Также работники СБУ и БЭБ разоблачили подсанкционного бизнесмена и его сообщников. Они вывели из энергокомпаний около 68 миллионов гривен.

Кроме того, обыски провели в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор". Действия следователей связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств. Деньги были выделены на ремонт дорог.

