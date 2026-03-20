В больницах по всей Украине проводят обыски из-за схем с деньгами
В пятницу, 20 марта, Национальная полиция проводит 70 обысков в медицинских учреждениях по всей стране. Они связаны с разоблачением схем присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Нацполиции.
Обыски в медучреждениях по всей Украине
Полицейские фиксируют схемы присвоения средств, предусмотренных для лечения в рамках программ медицинских гарантий. Речь идет о предоставлении фиктивных услуг и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения. По данным правоохранителей, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.
Обыски проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований в сотрудничестве с территориальными подразделениями в регионах и прокуратурами. Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины сотрудничают с правоохранителями в рамках мероприятий.
Досудебное расследование осуществляется по ряду фактов:
- присвоение и растрата имущества;
- злоупотребления властью или служебным положением;
- служебного подлога;
- вмешательства в работу автоматизированных систем;
- служебной халатности;
- легализации доходов, полученных преступным путем.
Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Впоследствии должны обнародовать дополнительную информацию о результатах работы.
Последние коррупционные разоблачения в Украине
Недавно в Сумской области на взяточничестве разоблачили чиновницу налоговой. Женщина требовала у прифронтового предприятия взятку за непрепятствование работе.
Также работники СБУ и БЭБ разоблачили подсанкционного бизнесмена и его сообщников. Они вывели из энергокомпаний около 68 миллионов гривен.
Кроме того, обыски провели в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор". Действия следователей связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств. Деньги были выделены на ремонт дорог.
Читайте Новини.LIVE!