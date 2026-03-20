Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В больницах по всей Украине проводят обыски из-за схем с деньгами

В больницах по всей Украине проводят обыски из-за схем с деньгами

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 08:44
В больницах по всей Украине проводят обыски из-за схем с деньгами
Полицейские проводят обыски в медучреждениях. Фото: Нацполиция

В пятницу, 20 марта, Национальная полиция проводит 70 обысков в медицинских учреждениях по всей стране. Они связаны с разоблачением схем присвоения бюджетных средств, которые должны были направляться на лечение украинцев в рамках программ медицинских гарантий.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на сообщение Нацполиции.

Читайте также:

Обыски в медучреждениях по всей Украине

Полицейские фиксируют схемы присвоения средств, предусмотренных для лечения в рамках программ медицинских гарантий. Речь идет о предоставлении фиктивных услуг и манипуляции с данными в электронной системе здравоохранения. По данным правоохранителей, сумма ущерба может достигать сотен миллионов гривен.

Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій країні
Обыски полиции. Фото: Нацполиция

Обыски проводят следователи Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента стратегических расследований в сотрудничестве с территориальными подразделениями в регионах и прокуратурами. Министерство здравоохранения и Национальная служба здоровья Украины сотрудничают с правоохранителями в рамках мероприятий.

Нацполіція проводить 70 обшуків у медзакладах по всій країні
Полицейские фиксируют результаты обысков. Фото: Нацполиция

Досудебное расследование осуществляется по ряду фактов:

  • присвоение и растрата имущества;
  • злоупотребления властью или служебным положением;
  • служебного подлога;
  • вмешательства в работу автоматизированных систем;
  • служебной халатности;
  • легализации доходов, полученных преступным путем.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия. Впоследствии должны обнародовать дополнительную информацию о результатах работы.

Последние коррупционные разоблачения в Украине

Недавно в Сумской области на взяточничестве разоблачили чиновницу налоговой. Женщина требовала у прифронтового предприятия взятку за непрепятствование работе.

Также работники СБУ и БЭБ разоблачили подсанкционного бизнесмена и его сообщников. Они вывели из энергокомпаний около 68 миллионов гривен.

Кроме того, обыски провели в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор". Действия следователей связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств. Деньги были выделены на ремонт дорог.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

обыски больницы коррупция Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации