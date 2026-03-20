У лікарнях по всій Україні проводять обшуки через схеми з грішми
У п'ятницю, 20 березня, Національна поліція проводить 70 обшуків у медичних закладах по всій країні. Вони пов'язані з викриттям схем привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Нацполіції.
Обшуки у медзакладах по всій Україні
Поліцейські фіксують схеми привласнення коштів, передбачених для лікування в межах програм медичних гарантій. Йдеться про надання фіктивних послуг та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я. За даними правоохоронців, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.
Обшуки проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у співпраці з територіальними підрозділами в регіонах та прокуратурами. Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України співпрацюють з правоохоронцями у межах заходів.
Досудове розслідування здійснюється за низкою фактів:
- привласнення та розтрати майна;
- зловживання владою або службовим становищем;
- службового підроблення;
- втручання в роботу автоматизованих систем;
- службової недбалості;
- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Згодом мають оприлюднити додаткову інформацію стосовно результатів роботи.
Останні корупційні викриття в Україні
Нещодавно у Сумській області на хабарництві викрили посадовицю податкової. Жінка вимагала у прифронтового підприємства хабар за неперешкоджання роботі.
Також працівники СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена і його спільників. Вони вивели з енергокомпаній близько 68 мільйонів гривень.
Крім того, обшуки провели у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор". Дії слідчих пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів. Гроші були виділені на ремонт доріг.
Читайте Новини.LIVE!