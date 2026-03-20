Головна Новини дня У лікарнях по всій Україні проводять обшуки через схеми з грішми

У лікарнях по всій Україні проводять обшуки через схеми з грішми

Дата публікації: 20 березня 2026 08:44
Поліцейські проводять обшуки у медзакладах. Фото: Нацполіція

У п'ятницю, 20 березня, Національна поліція проводить 70 обшуків у медичних закладах по всій країні. Вони пов'язані з викриттям схем привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Нацполіції.

Обшуки у медзакладах по всій Україні

Поліцейські фіксують схеми привласнення коштів, передбачених для лікування в межах програм медичних гарантій. Йдеться про надання фіктивних послуг та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я. За даними правоохоронців, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

Обшуки поліції. Фото: Нацполіція

Обшуки проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у співпраці з територіальними підрозділами в регіонах та прокуратурами. Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України співпрацюють з правоохоронцями у межах заходів.

Поліцейські фіксують результати обшуків. Фото: Нацполіція

Досудове розслідування здійснюється за низкою фактів:

  • привласнення та розтрати майна;
  • зловживання владою або службовим становищем;
  • службового підроблення;
  • втручання в роботу автоматизованих систем;
  • службової недбалості;
  • легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Згодом мають оприлюднити додаткову інформацію стосовно результатів роботи.

Останні корупційні викриття в Україні

Нещодавно у Сумській області на хабарництві викрили посадовицю податкової. Жінка вимагала у прифронтового підприємства хабар за неперешкоджання роботі.

Також працівники СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена і його спільників. Вони вивели з енергокомпаній близько 68 мільйонів гривень.

Крім того, обшуки провели у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор". Дії слідчих пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів. Гроші були виділені на ремонт доріг.

обшуки лікарні корупція Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
