У лікарнях по всій Україні проводять обшуки через схеми з грішми

Поліцейські проводять обшуки у медзакладах. Фото: Нацполіція

У п'ятницю, 20 березня, Національна поліція проводить 70 обшуків у медичних закладах по всій країні. Вони пов'язані з викриттям схем привласнення бюджетних коштів, які мали спрямовуватися на лікування українців в межах програм медичних гарантій.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на повідомлення Нацполіції.

Обшуки у медзакладах по всій Україні

Поліцейські фіксують схеми привласнення коштів, передбачених для лікування в межах програм медичних гарантій. Йдеться про надання фіктивних послуг та маніпуляції з даними в електронній системі охорони здоров'я. За даними правоохоронців, сума збитків може сягати сотень мільйонів гривень.

Обшуки поліції. Фото: Нацполіція

Обшуки проводять слідчі Головного слідчого управління Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань у співпраці з територіальними підрозділами в регіонах та прокуратурами. Міністерство охорони здоров'я та Національна служба здоров'я України співпрацюють з правоохоронцями у межах заходів.

Поліцейські фіксують результати обшуків. Фото: Нацполіція

Досудове розслідування здійснюється за низкою фактів:

привласнення та розтрати майна;

зловживання владою або службовим становищем;

службового підроблення;

втручання в роботу автоматизованих систем;

службової недбалості;

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії. Згодом мають оприлюднити додаткову інформацію стосовно результатів роботи.

