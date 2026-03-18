Головна Новини дня У податковій Сумщини НАБУ викрило на хабарництві посадовицю

У податковій Сумщини НАБУ викрило на хабарництві посадовицю

Дата публікації: 18 березня 2026 11:59
У податковій Сумщини НАБУ викрило на хабарництві посадовицю
Працівники НАБУ в кабінеті посадовиці, яку викрили на хабарництві. Фото: НАБУ

У Сумській області викрили чергову корупційну схему. Її організувала посадовиця податкової. Жінка вимагала хабар у підприємства, яке знаходиться в прифронтовому місті.

Про це повідомили у НАБУ в середу, 18 березня, передає Новини.LIVE.

Посадовиця Сумщини вимагала 2 млн грн хабаря

НАБУ та САП викрили начальницю одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Сумській області. Посадовиця хотіла отримати неправомірну вигоду.

На хабарі затримали посадовицю Сумщини, яка вимагала гроші у прифронтового підприємства
Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот

Як з'ясувало слідство, начальниця вимагала 2 мільйони гривень хабаря з приватного товариства на прифронтовій території. Вона обіцяла взамін не створювати штучних перешкод для господарської діяльності підприємтсва. Крім того, така сума мала б вирішити питання стосовно успішного проходження перевірок.

Правоохоронці затримали посадовицю після одержання 1,5 мільйони гривень хабаря. Їй повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі НАБУ встановлює усі обставини справи та коло осіб, які також могли бути причетними до корупції.

Останні корупційні справи

16 березня затримали високопосадовців СБУ, яких підозрюють у хабарництві. Вони організували схему, яка діяла на регіональному рівні. Це завдавало значних збитків.

Крім того, нещодавно провели обшуки у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор". Дії правоохоронців пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів. Гроші були виділені на ремонт доріг.

Також СБУ викрила схему розкрадання грошей на ремонті Трипільської ТЕС. Йдеться про 50 мільйонів гривень.

НАБУ хабар Сумська область
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
