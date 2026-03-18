У податковій Сумщини НАБУ викрило на хабарництві посадовицю

Працівники НАБУ в кабінеті посадовиці, яку викрили на хабарництві. Фото: НАБУ

У Сумській області викрили чергову корупційну схему. Її організувала посадовиця податкової. Жінка вимагала хабар у підприємства, яке знаходиться в прифронтовому місті.

Про це повідомили у НАБУ в середу, 18 березня, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Посадовиця Сумщини вимагала 2 млн грн хабаря

НАБУ та САП викрили начальницю одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Сумській області. Посадовиця хотіла отримати неправомірну вигоду.

Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот

Як з'ясувало слідство, начальниця вимагала 2 мільйони гривень хабаря з приватного товариства на прифронтовій території. Вона обіцяла взамін не створювати штучних перешкод для господарської діяльності підприємтсва. Крім того, така сума мала б вирішити питання стосовно успішного проходження перевірок.

Правоохоронці затримали посадовицю після одержання 1,5 мільйони гривень хабаря. Їй повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

Наразі НАБУ встановлює усі обставини справи та коло осіб, які також могли бути причетними до корупції.

Останні корупційні справи

16 березня затримали високопосадовців СБУ, яких підозрюють у хабарництві. Вони організували схему, яка діяла на регіональному рівні. Це завдавало значних збитків.

Крім того, нещодавно провели обшуки у приміщенні комунальної корпорації "Київавтодор". Дії правоохоронців пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів. Гроші були виділені на ремонт доріг.

Також СБУ викрила схему розкрадання грошей на ремонті Трипільської ТЕС. Йдеться про 50 мільйонів гривень.