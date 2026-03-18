В налоговой Сумщины НАБУ разоблачило на взяточничестве чиновницу

Работники НАБУ в кабинете чиновницы, которую уличили во взяточничестве. Фото: НАБУ

В Сумской области разоблачили очередную коррупционную схему, которую организовала чиновница налоговой. Женщина требовала взятку у предприятия, которое находится в прифронтовом городе.

Об этом сообщили в НАБУ в среду, 18 марта, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Чиновница Сумщины требовала 2 млн грн взятки

НАБУ и САП разоблачили начальницу одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Сумской области. Чиновница хотела получить неправомерную выгоду.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Как выяснило следствие, начальница требовала 2 миллиона гривен взятки с частного общества на прифронтовой территории. Она обещала взамен не создавать искусственных препятствий для хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, такая сумма должна была решить вопрос относительно успешного прохождения проверок.

Правоохранители задержали чиновницу после получения 1,5 миллиона гривен взятки. Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сейчас НАБУ устанавливает все обстоятельства дела и круг лиц, которые также могли быть причастны к коррупции.

Последние коррупционные дела

16 марта задержали высокопоставленных чиновников СБУ, которых подозревают во взяточничестве. Они организовали схему, которая действовала на региональном уровне. Это наносило значительный ущерб.

Кроме того, недавно провели обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор". Действия правоохранителей связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств. Деньги были выделены на ремонт дорог.

Также СБУ разоблачила схему хищения денег на ремонте Трипольской ТЭС. Речь идет о 50 миллионах гривен.