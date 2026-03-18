Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В налоговой Сумщины НАБУ разоблачило на взяточничестве чиновницу

В налоговой Сумщины НАБУ разоблачило на взяточничестве чиновницу

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 11:59
В налоговой Сумщины НАБУ разоблачило на взяточничестве чиновницу
Работники НАБУ в кабинете чиновницы, которую уличили во взяточничестве. Фото: НАБУ

В Сумской области разоблачили очередную коррупционную схему, которую организовала чиновница налоговой. Женщина требовала взятку у предприятия, которое находится в прифронтовом городе.

Об этом сообщили в НАБУ в среду, 18 марта, передает Новини.LIVE.

Чиновница Сумщины требовала 2 млн грн взятки

НАБУ и САП разоблачили начальницу одного из управлений ГУ Государственной налоговой службы в Сумской области. Чиновница хотела получить неправомерную выгоду.

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Как выяснило следствие, начальница требовала 2 миллиона гривен взятки с частного общества на прифронтовой территории. Она обещала взамен не создавать искусственных препятствий для хозяйственной деятельности предприятия. Кроме того, такая сумма должна была решить вопрос относительно успешного прохождения проверок.

Правоохранители задержали чиновницу после получения 1,5 миллиона гривен взятки. Ей сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сейчас НАБУ устанавливает все обстоятельства дела и круг лиц, которые также могли быть причастны к коррупции.

Последние коррупционные дела

16 марта задержали высокопоставленных чиновников СБУ, которых подозревают во взяточничестве. Они организовали схему, которая действовала на региональном уровне. Это наносило значительный ущерб.

Кроме того, недавно провели обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор". Действия правоохранителей связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств. Деньги были выделены на ремонт дорог.

Также СБУ разоблачила схему хищения денег на ремонте Трипольской ТЭС. Речь идет о 50 миллионах гривен.

Ваша пробная версия Premium закончилась

НАБУ взятка Сумская область
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей

Ольга Антоновская
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации