Україна
На ремонте Трипольской ТЭС разворовали более 50 млн грн, — СБУ

На ремонте Трипольской ТЭС разворовали более 50 млн грн, — СБУ

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 10:19
На ремонте Трипольской ТЭС украли более 50 млн грн — детали от СБУ
Подозреваемый в хищении денег. Фото: СБУ. Коллаж: Новини.LIVE

На ремонте Трипольской ТЭС разворовали более 50 миллионов гривен. Схему разоблачила СБУ, Нацполиция и прокуратура.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины.

Хищения на ремонте ТЭС

Очередную схему хищения средств государственного предприятия разоблачили правоохранители. Деньги были предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"Фигуранты присвоили более 50 млн грн, которые выделялись на проведение аварийно-восстановительных работ Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов", — говорится в сообщении СБУ.

На ремонті Трипільської ТЕС розікрали понад 50 мільйонів гривень
Подозреваемый в участии в схеме по хищению денег. Фото: СБУ

Причастными к схеме оказались руководители двух подрядных компаний. Их предприятия выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.

Ради наживы фигуранты искусственно завышали стоимость на услуги и материалы, необходимые для ремонта энергообъекта. Деньги делили между всеми участниками. Рабочие материалы закупали у подконтрольных фирм, где стоимость была выше рыночной на 30%.

На ремонті Трипільської ТЕС розікрали понад 50 мільйонів гривень
Деньги, которые изъяли у фигурантов. Фото: СБУ

"Таким образом, в течение 2023-2025 годов они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн", — отмечают в СБУ.

Шестерым фигурантам дела сообщили о подозрении. Сейчас определяют других возможных участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В "РБК-Україна" опубликовали переписки дельцов, которые разворовывали деньги.

На ремонті Трипільської ТЕС розікрали понад 50 мільйонів гривень
Переписка между участниками схемы. Фото: "РБК-Україна"
На ремонті Трипільської ТЕС розікрали понад 50 мільйонів гривень
Скриншот переписки между участниками схемы. Фото: "РБК-Україна"
На ремонті Трипільської ТЕС розікрали понад 50 мільйонів гривень
Скриншот, на котором видна переписка относительно денег между участниками схемы. Фото: "РБК-Україна"

Последние коррупционные скандалы в Украине

На коррупции уличили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Они разворовывали бюджетные средства во время строительства укрытий для самолетов.

Также в Киеве разоблачили руководителя департамента Киевской городской государственной администрации. Он переплатил при закупке генераторов почти пять миллионов гривен.

Кроме того, в Киевской области разоблачили деятельность группы, которая разворовывала средства в системе Госрезерва. Ежемесячно по схеме фигуранты получали от 1 до 4 миллионов гривен.

СБУ коррупция деньги ТЭС восстановление Нацполиция
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
