На ремонте Трипольской ТЭС украли более 50 млн грн — детали от СБУ

На ремонте Трипольской ТЭС разворовали более 50 миллионов гривен. Схему разоблачила СБУ, Нацполиция и прокуратура.

Хищения на ремонте ТЭС

Очередную схему хищения средств государственного предприятия разоблачили правоохранители. Деньги были предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

"Фигуранты присвоили более 50 млн грн, которые выделялись на проведение аварийно-восстановительных работ Трипольской теплоэлектростанции после российских обстрелов", — говорится в сообщении СБУ.

Причастными к схеме оказались руководители двух подрядных компаний. Их предприятия выполняли строительно-монтажные работы на теплогенерирующих объектах.

Ради наживы фигуранты искусственно завышали стоимость на услуги и материалы, необходимые для ремонта энергообъекта. Деньги делили между всеми участниками. Рабочие материалы закупали у подконтрольных фирм, где стоимость была выше рыночной на 30%.

"Таким образом, в течение 2023-2025 годов они вывели на счета аффилированных компаний и обналичили почти 50 млн грн", — отмечают в СБУ.

Шестерым фигурантам дела сообщили о подозрении. Сейчас определяют других возможных участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В "РБК-Україна" опубликовали переписки дельцов, которые разворовывали деньги.

Последние коррупционные скандалы в Украине

На коррупции уличили командующего логистики Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Они разворовывали бюджетные средства во время строительства укрытий для самолетов.

Также в Киеве разоблачили руководителя департамента Киевской городской государственной администрации. Он переплатил при закупке генераторов почти пять миллионов гривен.

Кроме того, в Киевской области разоблачили деятельность группы, которая разворовывала средства в системе Госрезерва. Ежемесячно по схеме фигуранты получали от 1 до 4 миллионов гривен.

