Головна Новини дня На відновленні Трипільської ТЕС розікрали понад 50 млн грн — деталі

На відновленні Трипільської ТЕС розікрали понад 50 млн грн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 10:19
Понад 50 млн грн розікрали на ремонті Трипільської ТЕС — деталі від СБУ
Термінова новина

На ремонті Трипільської ТЕС розікрали понад 50 мільйонів гривень. Схему викрила СБУ, Нацполіція та прокуратура.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення Служби безпеки України.

Читайте також:

Розкладання на ремонті ТЕС

"Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура викрили ще одну схему розкрадання коштів державного підприємства, призначених на відновлення енергетичної інфраструктури України. Фігуранти привласнили понад 50 млн грн, які виділялися на проведення аварійно-відновлювальних робіт Трипільської теплоелектростанції після російських обстрілів", — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, до організації "схеми" причетні керівники двох підрядних компаній, які виконували будівельно-монтажні роботи на теплогенеруючих об'єктах.

Новина доповнюється...

Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
