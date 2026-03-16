Чиновников СБУ задержали по подозрениям во взяточничестве

Разоблачение должностных лиц Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

В понедельник, 16 марта, правоохранители задержали высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины. Их подозревают во взяточничестве. Речь идет об организованной схеме, которая действовала на региональном уровне и наносила значительный ущерб.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Задержание высокопоставленных чиновников СБУ. Фото: СБУ

Гончаренко сообщил о задержании топ-чиновников СБУ

Сегодня, 16 марта, Алексей Гончаренко сообщил, что под подозрением находятся высокопоставленные сотрудники СБУ: заместитель начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олег Токарчук и заместитель начальника УСБУ в Ровенской области Игорь Брик.

По информации нардепа, полковников разоблачила внутренняя безопасность СБУ в рамках расследования масштабной схемы вымогательства денег у местных предпринимателей, которые занимаются добычей янтаря.

В частности, Игоря Брика задержали во время получения 620 тыс. долларов (около 27,33 млн грн) взятки за содействие в оформлении документов, связанных с добычей янтаря.

Посредник между полковниками и бизнесменами также попал под следствие.

Позже Гончаренко добавил, что вместе с заместителем начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олегом Токарчуком задержали также заместителя начальника следственного управления А. Якобчука.

Обоих задержали во время получения взятки в размере 60 тыс. долларов. По данным источников нардепа, деньги давали за закрытие уголовного дела.

Скриншот сообщений Гончаренко/Telegram

Скриншот сообщения Гончаренко/Telegram

В СБУ подтвердили задержание высокопоставленных чиновников

В Службе безопасности Украины подтвердили задержание высокопоставленных чиновников спецслужбы.

"Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ, которые пытались наладить противоправную схему в Ровенской области", — сообщили в СБУ.

Задержание должностных лиц СБУ. Фото: СБУ

А также отметили, что организаторы схемы, используя посредника как свое доверенное лицо, требовали 620 тысяч долларов с руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса. За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое в отношении его компании ранее.

Отмечается, что сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов сделки и их сообщника во время передачи более 270 тыс. долларов.

Во время обысков у должностных лиц изъяли телефоны, на которых были доказательства преступной деятельности.

Сейчас продолжается расследование. Высокопоставленным чиновникам СБУ грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

