Главная Новости дня Чиновников СБУ задержали по подозрениям во взяточничестве

Дата публикации 16 марта 2026 18:51
Разоблачение должностных лиц Службы безопасности Украины. Фото: СБУ

В понедельник, 16 марта, правоохранители задержали высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины. Их подозревают во взяточничестве. Речь идет об организованной схеме, которая действовала на региональном уровне и наносила значительный ущерб.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Реклама
Читайте также:
Затримано посадовців СБУ за хабарі 16 березня
Задержание высокопоставленных чиновников СБУ. Фото: СБУ

Гончаренко сообщил о задержании топ-чиновников СБУ

Сегодня, 16 марта, Алексей Гончаренко сообщил, что под подозрением находятся высокопоставленные сотрудники СБУ: заместитель начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олег Токарчук и заместитель начальника УСБУ в Ровенской области Игорь Брик.

По информации нардепа, полковников разоблачила внутренняя безопасность СБУ в рамках расследования масштабной схемы вымогательства денег у местных предпринимателей, которые занимаются добычей янтаря.

В частности, Игоря Брика задержали во время получения 620 тыс. долларов (около 27,33 млн грн) взятки за содействие в оформлении документов, связанных с добычей янтаря.

Посредник между полковниками и бизнесменами также попал под следствие.

Позже Гончаренко добавил, что вместе с заместителем начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Олегом Токарчуком задержали также заместителя начальника следственного управления А. Якобчука.

Обоих задержали во время получения взятки в размере 60 тыс. долларов. По данным источников нардепа, деньги давали за закрытие уголовного дела.

Гончаренко заявив про затримання посадовців СБУ 16 березня
Скриншот сообщений Гончаренко/Telegram
Затримано посадовців СБУ 16 березня
Скриншот сообщения Гончаренко/Telegram

В СБУ подтвердили задержание высокопоставленных чиновников

В Службе безопасности Украины подтвердили задержание высокопоставленных чиновников спецслужбы.

"Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало посредника и двух заместителей начальников областных управлений СБУ, которые пытались наладить противоправную схему в Ровенской области", — сообщили в СБУ.

Затримано посадовців СБУ
Задержание должностных лиц СБУ. Фото: СБУ

А также отметили, что организаторы схемы, используя посредника как свое доверенное лицо, требовали 620 тысяч долларов с руководителя компании-монополиста в сфере янтарного бизнеса. За эту сумму фигуранты обещали бизнесмену закрыть уголовное производство, начатое в отношении его компании ранее.

Отмечается, что сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали обоих организаторов сделки и их сообщника во время передачи более 270 тыс. долларов.

Во время обысков у должностных лиц изъяли телефоны, на которых были доказательства преступной деятельности.

Сейчас продолжается расследование. Высокопоставленным чиновникам СБУ грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Недавно мы информировали, что на ремонте Трипольской ТЭС разворовали более 50 миллионов гривен. Деньги были предназначены для восстановления энергетической инфраструктуры Украины. Однако участники преступной схемы поделили средства между собой.

Также мы сообщали, что на коррупции уличили командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ. Чиновники разворовывали деньги из бюджета при строительстве укрытий для самолетов.

В конце февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал коррупционные скандалы. Он отметил, что коррупция в Украине действительно есть. По его словам, это одно из слабых мест страны.

