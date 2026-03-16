Головна Новини дня Посадовців СБУ затримали за підозрами у хабарництві

Посадовців СБУ затримали за підозрами у хабарництві

Дата публікації: 16 березня 2026 18:51
Посадовців СБУ затримали за підозрами у хабарництві
Викриття посадовців Служби безпеки України. Фото: СБУ

У понеділок, 16 березня, правоохоронці затримали високопосадовців Служби безпеки України. Їх підозрюють у хабарництві. Мовиться про організовану схему, яка діяла на регіональному рівні та завдавала значних збитків.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Службу безпеки України.

Затримання високопосадовців СБУ. Фото: СБУ

Гончаренко повідомив про затримання топчиновників СБУ

Сьогодні, 16 березня, Олексій Гончаренко повідомив, що під підозрою перебувають високопоставлені співробітники СБУ: заступник начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олег Токарчук та заступник начальника УСБУ в Рівненській області Ігор Брік.

За інформацією нардепа, полковників викрила внутрішня безпека СБУ у межах розслідування масштабної схеми вимагання грошей у місцевих підприємців, які займаються видобутком бурштину.

Зокрема, Ігоря Бріка затримали під час отримання 620 тис. доларів (близько 27,33 млн грн) хабаря за сприяння в оформленні документів, пов’язаних із видобутком бурштину.

Посередник між полковниками та бізнесменами також потрапив під слідство.

Згодом Гончаренко додав, що разом із заступником начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олегом Токарчуком затримали також заступника начальника слідчого управління О. Якобчука. 

Обох затримали під час отримання хабаря у розмірі 60 тис. доларів. За даними джерел нардепа, гроші давали за закриття кримінальної справи.

В СБУ підтвердили затримання високопосадовців

В Службі безпеки України підтвердили затримання високопосадовців спецслужби.

"Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало посередника та двох заступників начальників обласних управлінь СБУ, які намагалися налагодити протиправну схему в Рівненській області", — повідомили в СБУ.

Затримано посадовців СБУ
Затримання посадовців СБУ. Фото: СБУ

А також зазначили, що організатори схеми, використовуючи посередника як свою довірену особу, вимагали 620 тисяч доларів з керівника компанії-монополіста у сфері бурштинового бізнесу. За цю суму фігуранти обіцяли бізнесмену закрити кримінальне провадження, розпочате щодо його компанії раніше.

Зазначається, що працівники внутрішньої безпеки СБУ затримали обох організаторів оборудки та їхнього спільника під час передачі понад 270 тис. доларів.

Під час обшуків у посадовців вилучили телефони, на яких були докази злочинної діяльності.

Наразі триває розслідування. Високопосадовцям СБУ загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нещодавно ми інформували, що на ремонті Трипільської ТЕС розікрали більш ніж 50 мільйонів гривень. Гроші були призначені для відновлення енергетичної інфраструктури України. Однак учасники злочинної схеми поділили кошти між собою.

Також ми повідомляли, що на корупції викрили командувача логістики Повітряних сил ЗСУ і начальника Управління СБУ. Посадовці розкрадали гроші із бюджету під час будівництва укриттів для літаків.

Наприкінці лютого 2026 року президент України Володимир Зеленський прокоментував корупційні скандали. Він зазначив, що корупція в Україні справді є. За його словами, це одне зі слабких місць країни.

Олексій Гончаренко СБУ корупція хабар чиновники підозра
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
