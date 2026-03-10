Видео
В Украине чиновники получили взятку за отчуждение госимущества

В Украине чиновники получили взятку за отчуждение госимущества

Дата публикации 10 марта 2026 15:01
Взятка за отчуждение имущества — разоблачены чиновники Автомобильных дорог Украины
Задержание чиновника. Фото: СБУ

Должностные лица "Автомобильных дорог Украины" были пойманы на получении неправомерной выгоды за отчуждение государственного имущества. Сумма взятки составила 10 тысяч долларов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора во вторник, 10 марта, передает Новини.LIVE.

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора разоблачены должностные лица АО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", которых подозревают в получении неправомерной выгоды за содействие в отчуждении государственных активов", — говорится в сообщении.

Следствие установило, что представителю бизнеса предложили "помощь" в приобретении и отчуждении имущественного комплекса на Волыни, находящегося на балансе государственной компании. За это должностные лица "Автомобильных дорог Украины" требовали взятку.

Деньги передали через руководителя отдела дочернего предприятия "Киевское областное дорожное управление", который выполнял роль посредника. Его задержали в момент получения всей суммы.

Половину средств он передал заместителю председателя правления общества, которого уже также задержали.

Наказание фигурантам

В Офисе генпрокурора отметили, что начальнику отдела объявили подозрение в получении должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере. Ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, такое же подозрение объявили заместителю главы правления. Он взят под стражу на 60 суток.

Коррупция в Украине — последние новости

Правоохранители разоблачили схему по хищению более 50 миллионов гривен на ремонте Трипольской ТЭС. Шестерым фигурантам сообщили о подозрении.

А недавно стало известно, что в Киеве будут судить руководителя департамента КГГА, который переплатил почти пять миллионов гривен за генераторы.

Ранее на Львовщине адвокат предлагал помочь оформить опекунство за 3 тысячи долларов. Его взяли под стражу с правом внесения залога.

Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
