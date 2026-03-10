Посадовців Автомобільних доріг України спіймали на хабарі у 10 тисяч доларів

Затримання посадовця. Фото: СБУ

Посадовців "Автомобільних доріг України" затримали на отриманні хабаря за відчуження державного майна. Йдеться про суму у розмірі 10 тисяч доларів.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 10 березня, передає Новини.LIVE.

Отримання хабаря посадовцями "Автомобільних доріг України"

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито посадовців АТ "ДАК "Автомобільні дороги України", яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння у відчуженні державних активів", — йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що представнику бізнесу запропонували "допомогу" у придбанні та відчуження майнового комплексу на Волині, що перебуває на балансі державної компанії. За це посадовці "Автомобільних доріг України" вимагали хабар.

Гроші передали через керівника відділу дочірнього підприємства "Київське обласне дорожнє управління", який виконував роль посередника. Його затримали в момент отримання всієї суми.

Половину коштів він передав заступнику голови правління товариства, якого вже також затримали.

Покарання фігурантам

В Офісі генпрокурора зазначили, що начальнику відділу оголосили підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі. Йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, таку ж підозру оголосили заступнику очільника правління. Його взято під варту на 60 діб.

