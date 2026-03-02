Відео
Україна
Вивів з енергокомпаній 68 млн — викрито підсанкційного бізнесмена

Вивів з енергокомпаній 68 млн — викрито підсанкційного бізнесмена

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:47
СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена — з енергокомпаній вивели 68 млн грн
Викриття злочинної схеми. Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили підсанкційного бізнесмена та його спільників. Відомо, що вони вивели з енергокомпаній близько 68 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Підсанкційний бізнесмен разом зі спільниками вивели 68 млн грн

"Служба безпеки та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів", — йдеться у повідомленні.

Підсанкційний бізнесмен разом зі спільниками вивели 68 млн грн
Викриття фігурантів. Фото: СБУ

Йдеться про незаконне заволодіння майже 68 мільйонами гривень із рахунків енергетичної компанії, частка якої належить державі: 25% акцій товариства перебувають у власності Міністерства енергетики України.

Для заволодіння грошима, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему. До неї він залучив топменеджмент підконтрольних компаній.

Слідство встановило, що вони створили для фігуранта фейкову посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів. Крім того, йому було встановлено щомісячну зарплату у розмірі 1,5 мільйона гривень, що у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Розкрадання в енергетичному секторі
Викриття злочинної схеми. Фото: СБУ

Також у фігуранта був власний графік — чотири години на тиждень.

Завдяки "схемі" підсанкційний бізнесмен обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

Покарання фігурантам

Підсанкційному бізнесмену заочно оголошено підозру в організації привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою. 

"Крім того, підозру отримали троє його спільників — керівники енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою)", — йдеться у повідомленні.

Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна. 

Через те, що організатор схеми наразі перебуває за кордоном, правоохоронці вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

Корупція в Україні — останні новини

Правоохоронці викрили схему, за якою фігуранти розікрали понад 50 мільйонів гривень під час ремонту Трипільської ТЕС.

А у Києві керівник департаменту КМДА переплатив майже пʼять мільйонів гривень за генератори.

Раніше на корупції під час будівництва укриттів для літаків викрили командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника УСБУ в Житомирській області. Згодом генпрокурор Руслан Кравченко опублікував аудіозаписи розмови фігурантів. А посадовцю ПС ЗСУ вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави.

СБУ гроші Україна бізнес енергетика БЕБ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
