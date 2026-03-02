СБУ та БЕБ викрили підсанкційного бізнесмена — з енергокомпаній вивели 68 млн грн

Викриття злочинної схеми. Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили підсанкційного бізнесмена та його спільників. Відомо, що вони вивели з енергокомпаній близько 68 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Підсанкційний бізнесмен разом зі спільниками вивели 68 млн грн

"Служба безпеки та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів", — йдеться у повідомленні.

Викриття фігурантів. Фото: СБУ

Йдеться про незаконне заволодіння майже 68 мільйонами гривень із рахунків енергетичної компанії, частка якої належить державі: 25% акцій товариства перебувають у власності Міністерства енергетики України.

Для заволодіння грошима, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему. До неї він залучив топменеджмент підконтрольних компаній.

Слідство встановило, що вони створили для фігуранта фейкову посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів. Крім того, йому було встановлено щомісячну зарплату у розмірі 1,5 мільйона гривень, що у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Викриття злочинної схеми. Фото: СБУ

Також у фігуранта був власний графік — чотири години на тиждень.

Завдяки "схемі" підсанкційний бізнесмен обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

Покарання фігурантам

Підсанкційному бізнесмену заочно оголошено підозру в організації привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою.

"Крім того, підозру отримали троє його спільників — керівники енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою)", — йдеться у повідомленні.

Фігурантам загрожує до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Через те, що організатор схеми наразі перебуває за кордоном, правоохоронці вживають комплексних заходів для притягнення його до відповідальності.

