Україна
В Украине объявили подозрение подсанкционному бизнесмену

Дата публикации 2 марта 2026 12:47
Хищение в энергетике — подсанкционный бизнесмен организовал схему на 68 млн грн
Разоблачение преступной схемы. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности разоблачили подсанкционного бизнесмена и его сообщников, которые вывели из энергокомпаний около 68 миллионов гривен. Им объявили подозрения.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 2 марта, передает Новини.LIVE.

Подсанкционный бизнесмен вместе с сообщниками вывели 68 млн грн

"Служба безопасности и БЭБ разоблачили масштабную схему хищения средств в энергетических компаниях Украины, которые подконтрольны одному из подсанкционных бизнесменов", — говорится в сообщении.

Підсанкційний бізнесмен разом зі спільниками вивели 68 млн грн
Разоблачение фигурантов. Фото: СБУ

Речь идет о незаконном завладении почти 68 миллионами гривен со счетов энергетической компании, доля которой принадлежит государству: 25% акций общества находятся в собственности Министерства энергетики Украины.

Для завладения деньгами, фигурант, находясь за границей, организовал преступную схему. К ней он привлек топ-менеджмент подконтрольных компаний.

Следствие установило, что они создали для фигуранта фейковую должность советника председателя правления предприятия, которое поставляет электроэнергию от магистральных сетей до конечных потребителей. Кроме того, ему была установлена ежемесячная зарплата в размере 1,5 миллиона гривен, что в шесть раз превысило ограничения на максимальную сумму, установленные Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Розкрадання в енергетичному секторі
Разоблачение преступной схемы. Фото: СБУ

Также у фигуранта был собственный график — четыре часа в неделю.

Благодаря "схеме" подсанкционный бизнесмен обходил санкции на вывод капитала с предприятий энергетического сектора Украины.

Наказание фигурантам

Подсанкционному бизнесмену заочно объявлено подозрение в организации присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

"Кроме того, подозрение получили трое его сообщников — руководители энергокомпаний по ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (соучастие в присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой)", — говорится в сообщении.

Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Из-за того, что организатор схемы сейчас находится за границей, правоохранители принимают комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Коррупция в Украине — последние новости

Правоохранители разоблачили схему, по которой фигуранты разворовали более 50 миллионов гривен во время ремонта Трипольской ТЭС.

А в Киеве руководитель департамента КГГА переплатил почти пять миллионов гривен за генераторы.

Ранее на коррупции при строительстве укрытий для самолетов разоблачили командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальника УСБУ в Житомирской области. Впоследствии генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал аудиозаписи разговора фигурантов. А должностному лицу ВС ВСУ уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей или внесения залога.

СБУ деньги Украина бизнес энергетика БЕБ
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
