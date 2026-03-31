Кількість поранених на Сумщині зросла: серед них маленька дівчинка
У понеділок, 30 березня, росіяни атакували Глухівську громаду Сумської області двома керованими авіабомбами. Обидва влучання сталися в сусідніх місцях, у житловому секторі. Постраждали 13 людей.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.
Наслідки обстрілу Глухівської громади 30 березня
Найменшій постраждалій шість років. У момент атаки дівчинка перебувала вдома разом із батьком.
У потерпілих травми різної тяжкості. Восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.
Зазнали пошкоджень щонайменше 15 житлових будинків і автомобілі. Постраждалим надають допомогу.
Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича писав, що ввечері 30 березня РФ завдала удару по Полтавському району. Одна людина загинула, ще троє — постраждали. Серед травмованих 11-річний хлопчик.
