Кількість поранених на Сумщині зросла: серед них маленька дівчинка

Руйнування після обстрілу Глухівської громади Сумщини. Фото: Олег Григоров

У понеділок, 30 березня, росіяни атакували Глухівську громаду Сумської області двома керованими авіабомбами. Обидва влучання сталися в сусідніх місцях, у житловому секторі. Постраждали 13 людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Глухівської громади 30 березня

Найменшій постраждалій шість років. У момент атаки дівчинка перебувала вдома разом із батьком.

У потерпілих травми різної тяжкості. Восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.

Зазнали пошкоджень щонайменше 15 житлових будинків і автомобілі. Постраждалим надають допомогу.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича писав, що ввечері 30 березня РФ завдала удару по Полтавському району. Одна людина загинула, ще троє — постраждали. Серед травмованих 11-річний хлопчик.