Кількість поранених на Сумщині зросла: серед них маленька дівчинка

Кількість поранених на Сумщині зросла: серед них маленька дівчинка

Дата публікації: 31 березня 2026 03:14
Кількість поранених на Сумщині зросла: серед них маленька дівчинка
Руйнування після обстрілу Глухівської громади Сумщини. Фото: Олег Григоров

У понеділок, 30 березня, росіяни атакували Глухівську громаду Сумської області двома керованими авіабомбами. Обидва влучання сталися в сусідніх місцях, у житловому секторі. Постраждали 13 людей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Кількість постраждалих унаслідок удару по Глухівській громаді Сумщини 30 березня 2026 року зросла до 13 людей
Скриншот повідомлення Олега Григорова

Наслідки обстрілу Глухівської громади 30 березня 

Найменшій постраждалій шість років. У момент атаки дівчинка перебувала вдома разом із батьком.

У потерпілих травми різної тяжкості. Восьмеро постраждалих залишаються в лікарнях.

Зазнали пошкоджень щонайменше 15 житлових будинків і автомобілі. Постраждалим надають допомогу.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова повідомляв, що 30 березня росіяни обстріляли Сумщину. Під ударом опинилася Глухівська громада. Постраждали понад десяток людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича писав, що ввечері 30 березня РФ завдала удару по Полтавському району. Одна людина загинула, ще троє — постраждали. Серед травмованих 11-річний хлопчик.

Сумська область обстріли постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
