РФ атаковала Украину дронами: ПВО ликвидировала 267 БпЛА
Российские войска в ночь на 31 марта атаковали Украину 289 ударными дронами различных типов. Пуски беспилотников осуществлялись с пяти направлений. Несмотря на успешную работу противовоздушной обороны есть попадания на 11 локациях.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 31 марта
Отмечается, что этой ночью россияне атаковали 289 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Пуски осуществлялись с пяти направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — территория Россия, и с Гвардейского, что на временно оккупированной территории Крыма.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 267 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Несмотря на это есть попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на шести локациях.
Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Полтавский район. Известно, что один человек погиб, а трое получили ранения, среди них 11-летний мальчик.
Кроме того, оккупанты ударили по Сумщине двумя авиабомбами. Оба попадания произошли в соседних местах, в жилом секторе. Пострадали 13 человек.
