Видео

Главная Новости дня РФ атаковала Украину дронами: ПВО ликвидировала 267 БпЛА

РФ атаковала Украину дронами: ПВО ликвидировала 267 БпЛА

Дата публикации 31 марта 2026 09:11
РФ атаковала Украину дронами: ПВО ликвидировала 267 БпЛА
Работа мобильной группы ПВО. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Российские войска в ночь на 31 марта атаковали Украину 289 ударными дронами различных типов. Пуски беспилотников осуществлялись с пяти направлений. Несмотря на успешную работу противовоздушной обороны есть попадания на 11 локациях.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Украины 31 марта

Отмечается, что этой ночью россияне атаковали 289 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Пуски осуществлялись с пяти направлений: Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — территория Россия, и с Гвардейского, что на временно оккупированной территории Крыма.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Обстріл України 31 березня
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушная оборона сбила 267 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов. Несмотря на это есть попадание 20 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение обломков на шести локациях.

Как сообщали Новини.LIVE, этой ночью россияне атаковали Полтавский район. Известно, что один человек погиб, а трое получили ранения, среди них 11-летний мальчик.

Кроме того, оккупанты ударили по Сумщине двумя авиабомбами. Оба попадания произошли в соседних местах, в жилом секторе. Пострадали 13 человек.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
