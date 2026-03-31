Головна Новини дня РФ атакувала Україну дронами: ППО ліквідувала 267 БпЛА

РФ атакувала Україну дронами: ППО ліквідувала 267 БпЛА

Дата публікації: 31 березня 2026 09:11
Робота мобільної групи ППО. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

Російські війська у ніч проти 31 березня атакували Україну 289 ударними дронами різних типів. Пуски безпілотників здійснювались з п'яти напрямків. Попри успішну роботу протиповітряної оборони є влучання на 11 локаціях.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Повітряних силах ЗСУ. 

Обстріли України 31 березня

Зазначається, що цієї ночі росіяни атакували 289 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Пуски здійснювались із п'яти напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – тереторія Росія, та з Гвардійського, що на тимчасово окупованій території Криму. 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні. 

Обстріл України 31 березня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряна оборона збила 267 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. Попри це є влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Як повідомляли Новини.LIVE, цієї ночі росіяни атакували Полтавський район. Відомо, що одна людина загинула, а троє отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик.

Крім того, окупанти вдарили по Сумщині двома авіабомбами. Обидва влучання сталися в сусідніх місцях, у житловому секторі. Постраждали 13 людей.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
Реклама

