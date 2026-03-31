Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
На Сумщине умерла шестилетняя девочка, которую ранила Россия

На Сумщине умерла шестилетняя девочка, которую ранила Россия

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 22:27
На Сумщине умерла шестилетняя девочка, которую ранила Россия
Последствия российского обстрела Сумщины. Фото: t.me/hryhorov_oleg

На Шосткинщине в Сумской области умерла шестилетняя девочка, которую тяжело ранили российские оккупанты во время обстрела 30 марта. В результате атаки захватчиков родители потеряли двух детей. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров во вторник, 31 марта, передает Новини.LIVE.

Смерть ребенка на Сумщине в результате российского обстрела

"К сожалению, в больнице умерла 6-летняя девочка, которая была тяжело ранена в результате российского удара на Шосткинщине", — отметил Григоров.

По его словам, врачи боролись за жизнь ребенка, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Неописуемая боль. Родители потеряли двух дочерей в результате этого удара. Искренние соболезнования семье", — добавил начальник Сумской ОВА.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Олега Григорова, 30 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область двумя управляемыми авиабомбами. В результате ударов ранения получили 13 человек.

А в ночь на 31 марта враг атаковал Украину ударными дронами различных типов. В общем оккупанты запускали 289 беспилотников. Силы ПВО ликвидировали 267 дронов, но есть также и попадания.

Кроме того, сегодня противник ударил по Запорожской области и ранил двух человек. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание и частный дом.

война Сумская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации