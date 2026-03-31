На Сумщине умерла шестилетняя девочка, которую ранила Россия

На Шосткинщине в Сумской области умерла шестилетняя девочка, которую тяжело ранили российские оккупанты во время обстрела 30 марта. В результате атаки захватчиков родители потеряли двух детей. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров во вторник, 31 марта, передает Новини.LIVE.

Смерть ребенка на Сумщине в результате российского обстрела

"К сожалению, в больнице умерла 6-летняя девочка, которая была тяжело ранена в результате российского удара на Шосткинщине", — отметил Григоров.

По его словам, врачи боролись за жизнь ребенка, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

"Неописуемая боль. Родители потеряли двух дочерей в результате этого удара. Искренние соболезнования семье", — добавил начальник Сумской ОВА.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Олега Григорова, 30 марта российские оккупанты атаковали Сумскую область двумя управляемыми авиабомбами. В результате ударов ранения получили 13 человек.

А в ночь на 31 марта враг атаковал Украину ударными дронами различных типов. В общем оккупанты запускали 289 беспилотников. Силы ПВО ликвидировали 267 дронов, но есть также и попадания.

Кроме того, сегодня противник ударил по Запорожской области и ранил двух человек. В результате обстрела повреждено хозяйственное здание и частный дом.