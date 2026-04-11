Окупанти атакували Суми: понад 15 людей поранені, серед них — діти

Наслідки обстрілу Сум. Фото: ДСНС

У ніч проти 11 квітня Суми та область зазнали чергової хвилі ворожих обстрілів. Російські атаки спричинили значні руйнування житлової та цивільної інфраструктури в кількох містах регіону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Нацполіцію, ДСНС та заяву т. в. о. міського голови Артема Кобзаря.

Армія РФ завдала ударів по Сумах та області

За інформацією правоохоронців, протягом минулої доби зафіксовано 33 обстріли по 23 населених пунктах області.

У Сумах внаслідок атаки поранено 17 людей, серед яких 14-річна дитина, троє чоловіків та 13 жінок різного віку. Пошкоджено 12 багатоквартирних і один приватний будинок, дитячий садок, 10 автомобілів, а також вибито вікна на території одного з підприємств.

Рятувальники на місці влучання у Сумах. Фото: ДСНС

Рятувальники повідомляють, що російські війська двічі вдарили по житловому сектору Сум.

Перший удар припав на багатоповерхівку — там зруйновано покрівлю та виникла пожежа. Після її ліквідації розпочато демонтаж аварійних конструкцій. П'ятеро людей звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес.

Оселя після удару РФ. Фото: ДСНС

Другий удар спричинив пожежі на першому та третьому поверхах іншого будинку. Рятувальники врятували травмовану жінку та передали її медикам. Також евакуйовано мешканців.

У міській військовій адміністрації уточнили, що станом на ранок 10 квітня внаслідок атак БпЛА по житлових будинках у Сумах постраждали 16 людей.

Зруйнована багатоповерхівка у Сумах. Фото: ДСНС

Серед поранених — 14-річний хлопець, якому надали допомогу на місці. Також госпіталізовано 87-річну жінку. Зазначається, що більшість постраждалих — люди літнього віку.

У Конотопі поранення отримали четверо людей — дві жінки віком 60 і 52 роки та двоє чоловіків 30 і 37 років. Також пошкоджено житлові будинки, транспорт, заклади торгівлі, фінансову установу, медичний заклад та інженерні мережі.

Загалом, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, окупанти випустили по Україні 160 ударних дронів. Більшість цілей були збиті ППО.

Загалом, як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, окупанти випустили по Україні 160 ударних дронів. Більшість цілей були збиті ППО.