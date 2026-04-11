РФ атакувала Україну з шести напрямків: сили ППО збили понад 130 БпЛА

Робота ППО.

У ніч проти 11 квітня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Україні, запустивши десятки ударних дронів з різних напрямків. Більшість із них вдалося знищити силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Російська армія атакувала Україну дронами

За даними Повітряних сил, із 18:00 10 квітня противник застосував 160 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Близько 100 із них становили саме "шахеди". Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих регіонів, зокрема з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із ТОТ Донеччини та Криму.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 133 ворожі дрони на півночі, півдні та сході України. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на 11 локаціях.

Читайте також:

Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Атака тривала і вранці — у повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, ввечері 10 квітня російська армія завдала удару по житловому будинку в Сумах. Внаслідок атаки є поранені, серед яких — діти.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив Новини.LIVE, що Росія наразі не планує припиняти атаки на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, удари тривають попри наявний переговорний процес.