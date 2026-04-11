Головна Новини дня РФ атакувала Україну з шести напрямків: сили ППО збили понад 130 БпЛА

Дата публікації: 11 квітня 2026 09:04
Робота ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 11 квітня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Україні, запустивши десятки ударних дронів з різних напрямків. Більшість із них вдалося знищити силами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Російська армія атакувала Україну дронами

За даними Повітряних сил, із 18:00 10 квітня противник застосував 160 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Близько 100 із них становили саме "шахеди". Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих регіонів, зокрема з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, а також із ТОТ Донеччини та Криму.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО збили або подавили 133 ворожі дрони на півночі, півдні та сході України. Водночас зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на 11 локаціях.

Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Атака тривала і вранці — у повітряному просторі залишалися кілька ворожих безпілотників. Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, ввечері 10 квітня російська армія завдала удару по житловому будинку в Сумах. Внаслідок атаки є поранені, серед яких — діти.

Також керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив Новини.LIVE, що Росія наразі не планує припиняти атаки на енергетичну інфраструктуру України. За його словами, удари тривають попри наявний переговорний процес.

обстріли дрони Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
