Головна Новини дня РФ не перестане бити по українській енергетиці: Буданов

Дата публікації: 10 квітня 2026 23:18
Буданов заявив, що РФ не планує припиняти удари по енергетиці України
Глава Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Глава Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Росія поки що не має наміру припиняти удари по енергетичній інфраструктурі України. За його словами, атаки з боку РФ тривають, незважаючи на поточний переговорний фон. При цьому українські удари по енергетиці Росії вже чинять помітний вплив на противника.

Про це Кирило Буданов повідомив у відповідь на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Українські удари по енергетиці РФ посилюють тиск

Кирило Буданов зазначив, що українські сили регулярно завдають ударів по об'єктах російської енергетичної інфраструктури, включно з нафтопереробними заводами. Такі дії, за його словами, стають чинником тиску на Росію. Вплив атак фіксується і на рівні внутрішньої звітності в РФ. Це підтверджує, що удари мають системний ефект.

"Це стандартна стратегія ведення переговорного процесу, тому що це визнання своєї слабкості. Вони так просто не зроблять, щоб ми там не підписали. Але це впливає і у своїх звітах. Вони постійно про це вказують. Це є проблемою", — заявив Буданов.

Відповідаючи на запитання про можливе припинення ударів по українській енергетиці, Кирило Буданов підкреслив, що наразі таких планів у Росії немає. За його словами, поточна тактика противника залишається незмінною. Це означає збереження загроз для енергетичної інфраструктури України. Ситуація продовжує залишатися напруженою.

Також Новини.LIVE навів слова Кирила Буданова про те, що на Великдень Україна очікує обмін полоненими, але деталей поки що немає.

Раніше Новини.LIVE цитували Кирила Буданова про кількість військ, які Росія може отримати в разі проведення мобілізації

обстріли Кирило Буданов війна в Україні енергетика російські удари по залізниці
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
