Підміна героїв: Буданов про одну з найбільших проблем суспільства

Очільник ОП Кирило Буданов.

В Україні сталася "підміна героїв". За словами очільника Офісу Президента Кирила Буданова, деякі чоловіки демонстративно уникають служби та популяризують це у соцмережах. Їх сприймають як справжніх сміливців. Разом з тим, справжніми героями є ті, хто щоденно ризикує життям на фронті.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець та виданню "Укрінформ".

Буданов про важливу суспільну проблему

За словами очільника ОП, в Україні героями вважають тих, хто спромігся втекти від ТЦК чи за кордон. Така підміна понять створює небезпечний розрив у сприйнятті цінностей, а також підриває суспільну єдність.

"У нас страшенна проблема в суспільстві. У нас герої, які воюють, зараз реально на фронті, проливають кров, всі стоять на коліна, коли несуть не дай Боже гроби. І у нас так само герої, які записують відео про те, як він перебіг через кордон і каже: "А ви тупі тут лишайтесь". І вони герої одночасно", — зазначив Буданов.

Він додав, що це є "страшною проблемою", яка показує відсутність єдності між українцями. За словами Буданова, до вирішення цієї проблеми можуть долучитися представники духовенства, які здатні впливати на настрої людей.

