Головна Новини дня Підміна героїв: Буданов про одну з найбільших проблем суспільства

Ua ru
Дата публікації: 10 квітня 2026 19:59
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

В Україні сталася "підміна героїв". За словами очільника Офісу Президента Кирила Буданова, деякі чоловіки демонстративно уникають служби та популяризують це у соцмережах. Їх сприймають як справжніх сміливців. Разом з тим, справжніми героями є ті, хто щоденно ризикує життям на фронті.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець та виданню "Укрінформ".

Буданов про важливу суспільну проблему

За словами очільника ОП, в Україні героями вважають тих, хто спромігся втекти від ТЦК чи за кордон. Така підміна понять створює небезпечний розрив у сприйнятті цінностей, а також підриває суспільну єдність.

"У нас страшенна проблема в суспільстві. У нас герої, які воюють, зараз реально на фронті, проливають кров, всі стоять на коліна, коли несуть не дай Боже гроби. І у нас так само герої, які записують відео про те, як він перебіг через кордон і каже: "А ви тупі тут лишайтесь". І вони герої одночасно", — зазначив Буданов.

Він додав, що це є "страшною проблемою", яка показує відсутність єдності між українцями. За словами Буданова, до вирішення цієї проблеми можуть долучитися представники духовенства, які здатні впливати на настрої людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, керівник Офісу Президента висловився щодо можливого обміну. Він зауважив, що Україна чекає на повернення полонених у період великодніх свят. Наразі над цим працюють.

Також ми писали про те, що Кирило Буданов наголосив на важливості єдності між українцями. За його словами, без цього суспільство не зможе вистояти у війні. Очільник ОП наголосив, що сьогодні це одна з головних проблем.

проблеми Кирило Буданов війна в Україні
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
