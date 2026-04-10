Буданов заявив, що Україна очікує обміну полоненими на Пасху

Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна сподівається на проведення обміну військовополоненими. Це може стати на Великдень чи за кілька днів після нього. Тема обміну є однією з тих, стосовно якої Україна, США та РФ підтримують контакти.

Про це Буданов сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець та виданню "Укрінформ".

Буданов про можливий обмін полоненими

Очільник Офісу Президента зауважив, що наразі над питанням обміну працюють. Україна сподівається, що це відбудеться. Однак для цього потрібно докладати зусиль, адже "обмін сам по собі не зробиться".

"Ми сподіваємося. За день до чи за день після (Великодня. — Ред.), але можна очікувати. Ми всі очікуємо", — заявив Буданов.

Останні обміни полоненими

Перший етап останнього обміну полоненими відбувся 5 березня 2026 року. Тоді додому вдалося повернути 200 людей. Про це домовилися під час переговорів у Женеві.

Другий етап цього обміну відбувся 6 березня 2026 року. Тоді з російського полону звільнили 300 захисників. Крім того, додому повернули ще двох цивільних. Більшість звільнених українців перебували у полоні понад рік. Дехто — з 2022-го.

Останні заяви Буданова

Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов оцінив переговори між Україною та Росією. За його словами, наразі є прогрес стосовно укладання мирної угоди. За словами очільника ОП, Росія також цього хоче.

Також керівник Офісу Президента заявив, що Росія може за потреби мобілізувати ще 23,5 мільйона людей. Це, за словами Буданова, значно перевершує можливості України.