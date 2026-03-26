Буданов: понад 8,5 тисяч українців повернулися з полону за час війни

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

За чотири роки повномасштабної війни відбулося понад 70 обмінів полоненими. За цей час додому з російського полону повернулися понад 8,5 тисяч українців. Кожен такий обмін допомагали проводити партнери, зокрема, Сполучені Штати Америки та Обʼєднані Арабські Емірати.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, виступаючи з нагоди четвертої річниці від створення Координаційного штабу з питань полонених.

