Головна Новини дня Зеленський підсумував чотири роки роботи Координаційного штабу

Зеленський підсумував чотири роки роботи Координаційного штабу

Дата публікації: 26 березня 2026 19:07
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський підсумував роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Цього місяця відзначається четверта річниця створення цієї державної інституції.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави.

Зеленський про роботу Координаційного штабу

"У цьому березні ми відзначили четверту річницю створення однієї з найбільш важливих наших державних інституцій — тієї, що повертає людей в Україну з полону й усім нам дає надію побачити своїх удома", — зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що за час роботи Координаційного штабу додому з російського полону повернули 8669 українців. Йдеться як про військових, так й про цивільних.

"Дехто з них був у полоні ще з часу гібридної війни — по десять років і більше. І це завжди хороша новина будь-якого дня, тижня й місяця, коли українці повертаються і коли бачимо, що життя врятоване. Я дякую всім, хто робить це можливим", — зазначив Президент.

Глава держави висловив подяку українським воїнам, які беруть в полон окупантів. Це дає шанс повернути наших громадян додому. Зеленський також відзначив роботу тих, хто веде складні перемовини, аби обміни відбувалися.

"І дякую за кожен український прапор дорогою від кордону, який бачить наші хлопці і дівчата, що повертаються. Дякую тим, хто допомагає адаптуватись після полону, хто лікує тіло і душу. Допомагає повернути справедливість, щоб усі, хто знущається з наших людей, відчули, що буде на кожен злочин їхній наша відповідь", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що робота з повернення українців додому триває постійно.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, останній обмін полоненими відбувся 6 березня. Тоді додому з російської неволі повернулися 300 військових. Також вдалося визволити двох цивільних українців.

За день до того відбулася перша частина обміну. З полону повернулися 200 українських воїнів. Про обмін вдалося домовитися під час переговорів між Україною, США та РФ.

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
