Зеленский подытожил четыре года работы Координационного штаба

Президент Украины Владимир Зеленский подытожил работу Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. В этом месяце отмечается четвертая годовщина создания этой государственной институции.

"В этом марте мы отметили четвертую годовщину создания одной из самых важных наших государственных институтов — той, что возвращает людей в Украину из плена и всем нам дает надежду увидеть своих дома", — отметил глава государства.

Зеленский отметил, что за время работы Координационного штаба домой из российского плена вернули 8669 украинцев. Речь идет как о военных, так и о гражданских.

"Некоторые из них были в плену еще со времени гибридной войны — по десять лет и более. И это всегда хорошая новость любого дня, недели и месяца, когда украинцы возвращаются и когда видим, что жизнь спасена. Я благодарю всех, кто делает это возможным", — отметил Президент.

Читайте также:

Глава государства выразил благодарность украинским воинам, которые берут в плен оккупантов. Это дает шанс вернуть наших граждан домой. Зеленский также отметил работу тех, кто ведет сложные переговоры, чтобы обмены происходили.

"И спасибо за каждый украинский флаг по дороге от границы, который видит наши ребята и девушки, которые возвращаются. Спасибо тем, кто помогает адаптироваться после плена, кто лечит тело и душу. Помогает вернуть справедливость, чтобы все, кто издевается над нашими людьми, почувствовали, что будет на каждое преступление их наш ответ", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что работа по возвращению украинцев домой продолжается постоянно.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, последний обмен пленными состоялся 6 марта. Тогда домой из российской неволи вернулись 300 военных. Также удалось освободить двух гражданских украинцев.

За день до того состоялась первая часть обмена. Из плена вернулись 200 украинских воинов. Об обмене удалось договориться во время переговоров между Украиной, США и РФ.