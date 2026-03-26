Буданов: более 8,5 тысяч украинцев вернулись из плена за время войны

За четыре года полномасштабной войны состоялось более 70 обменов пленными. За это время домой из российского плена вернулись более 8,5 тысяч украинцев. Каждый такой обмен помогали проводить партнеры, в частности, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, выступая по случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба по вопросам пленных.

