Буданов: более 8,5 тысяч украинцев вернулись из плена за время войны
Дата публикации 26 марта 2026 19:45
За четыре года полномасштабной войны состоялось более 70 обменов пленными. За это время домой из российского плена вернулись более 8,5 тысяч украинцев. Каждый такой обмен помогали проводить партнеры, в частности, Соединенные Штаты Америки и Объединенные Арабские Эмираты.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, выступая по случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба по вопросам пленных.
