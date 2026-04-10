Буданов заявил, что Украина ожидает обмена пленными на Пасху

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина надеется на проведение обмена военнопленными. Это может стать на Пасху или через несколько дней после нее. Тема обмена является одной из тех, по которой Украина, США и РФ поддерживают контакты.

Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец и изданию "Укрінформ".

Буданов о возможном обмене пленными

Глава Офиса Президента отметил, что сейчас над вопросом обмена работают. Украина надеется, что это произойдет. Однако для этого нужно прилагать усилия, ведь "обмен сам по себе не сделается".

"Мы надеемся. За день до или за день после (Пасхи. — Ред.), но можно ожидать. Мы все ожидаем", — заявил Буданов.

Последние обмены пленными

Первый этап последнего обмена пленными состоялся 5 марта 2026 года. Тогда домой удалось вернуть 200 человек. Об этом договорились во время переговоров в Женеве.

Второй этап этого обмена состоялся 6 марта 2026 года. Тогда из российского плена освободили 300 защитников. Кроме того, домой вернули еще двух гражданских. Большинство освобожденных украинцев находились в плену более года. Некоторые — с 2022-го.

Последние заявления Буданова

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов оценил переговоры между Украиной и Россией. По его словам, сейчас есть прогресс по заключению мирного соглашения. По словам главы ОП, Россия также этого хочет.

Также руководитель Офиса Президента заявил, что Россия может при необходимости мобилизовать еще 23,5 миллиона человек. Это, по словам Буданова, значительно превосходит возможности Украины.