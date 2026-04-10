Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Буданов заявил, что Украина ожидает обмена пленными на Пасху

Буданов заявил, что Украина ожидает обмена пленными на Пасху

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 17:11
Буданов заявил, что Украина ожидает обмена пленными на Пасху
Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина надеется на проведение обмена военнопленными. Это может стать на Пасху или через несколько дней после нее. Тема обмена является одной из тех, по которой Украина, США и РФ поддерживают контакты.

Об этом Буданов сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец и изданию "Укрінформ".

Буданов о возможном обмене пленными

Глава Офиса Президента отметил, что сейчас над вопросом обмена работают. Украина надеется, что это произойдет. Однако для этого нужно прилагать усилия, ведь "обмен сам по себе не сделается".

"Мы надеемся. За день до или за день после (Пасхи. — Ред.), но можно ожидать. Мы все ожидаем", — заявил Буданов.

Последние обмены пленными

Первый этап последнего обмена пленными состоялся 5 марта 2026 года. Тогда домой удалось вернуть 200 человек. Об этом договорились во время переговоров в Женеве.

Второй этап этого обмена состоялся 6 марта 2026 года. Тогда из российского плена освободили 300 защитников. Кроме того, домой вернули еще двух гражданских. Большинство освобожденных украинцев находились в плену более года. Некоторые — с 2022-го.

Последние заявления Буданова

Как сообщали Новини.LIVE, Кирилл Буданов оценил переговоры между Украиной и Россией. По его словам, сейчас есть прогресс по заключению мирного соглашения. По словам главы ОП, Россия также этого хочет.

Также руководитель Офиса Президента заявил, что Россия может при необходимости мобилизовать еще 23,5 миллиона человек. Это, по словам Буданова, значительно превосходит возможности Украины.

Пасха Кирилл Буданов обмен пленными
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации