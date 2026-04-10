Переговоры, мобилизация и удары по РФ: интервью Буданова

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас переговорный процесс продолжается, и он не заморожен. Кроме того, он отметил значительные потери российской армии. По его словам, говорится о 30-35 тысячах солдат РФ ежемесячно.

Об этом Кирилл Буданов сказал в интервью журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец и изданию "Укринформ".

Интервью Кирилла Буданова: ключевые заявления

Приветствую вас, господин генерал. Ключевые вопросы крутятся вокруг переговорного процесса. Вы немного сказали о том, что он идет, он не заморожен, на каком этапе он (переговорный процесс, — Ред.) сейчас находится?

"Он идет, он не заморожен, в принципе вы сами ответили на этот вопрос... Это уже публично известная информация.

Мы надеемся, ждем, на приезд американской делегации. Об этом сегодня президент Украины так же сообщил. Поэтому, надеемся на лучшее".

Президент сказал о том, что после Пасхи, непонятно, когда. Когда после Пасхи?

"Плюс-минус неделя. Это недолго".

Есть ли контакты у вас с американской делегацией, есть ли контакты с россиянами сейчас?

"Во-первых, это тот вопрос, которым мы занимаемся. Вместе с тем мы надеемся на обмены. Обмен сам по себе не сделается"

Мы знаем, что на Пасху все этого ждут. (обмен ред.)

"Мы надеемся на Пасху, за день до, за день после. Мы все ожидаем".

Еще по поводу переговоров. Вы являетесь членом переговорной группы. Скажите, по вашему мнению, есть ли шанс, что они в двустороннем формате будут возобновлены до или после Пасхи. Насколько этот шанс там большой?

"Вы понимаете, мы не сможем поставить точку ни положительную, ни отрицательную, без личной встречи. И россияне это тоже прекрасно знают".

Личная встреча, это имеется в виду лидеров?

"Лидеры должны вообще последнюю точку поставить. Будем на это надеяться".

Наши дипстрайки ежедневные. Все время мы наносим удары по российским НПЗ, по российской инфраструктуре. Как они влияют на динамику переговорного процесса? Жалуются ли вам россияне, что ваших ударов слишком много, и мы можем не подписать соглашение?

"Нет, не жалуются. Это стандартная стратегия введения переговорного процесса, потому что это признание своей слабости. Они так просто не сделают, чтобы мы там не подписали. Но это влияет и в своих отчетах. Они постоянно об этом указывают. Это проблема".

Они (россияне, — Ред.) прекращать свои удары по украинской энергетике не планируют?

"Пока что нет".

У меня вопрос по другим переговорам. Имею в виду помощь в 90 млрд, которую мы все очень ждем, и которая сейчас заблокирована и тоже требует переговоров. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, этот переговорный процесс с нашими соседями, которые блокируют нашу помощь, на каком этапе сейчас? Что вам известно? Возможно, тоже можем чего-то ждать хорошего после Пасхи?

"Вы понимаете, что вопрос выделения 90 миллиардов кредита, фактически выделение, это вопрос переговоров со многими участниками... Это все, что я вам скажу из этого приведу. Этот процесс продолжается. Это очень тяжелый вопрос. Максимально сложно. Думаю, что мы найдем решение".

Можете приоткрыть детали?

"Нет, пока продолжается переговорный процесс. Потому что это сделает предпосылки к срыву".

Относительно этого переговорного процесса и, собственно, наших соседей, о которых мы почти всегда все говорим, есть ли возможность противодействовать им? И кто больше должен на это работать, наши европейские партнеры, или мы сами?

"Я скажу вам свое субъективное мнение. Наша проблема — это наша проблема. Поэтому, если мы не будем работать, я далек от ощущения, что кто-то за нас сделает работу".

Как война на Ближнем Востоке повлияла на возможности России воевать дальше? Потому что Россия и Иран подписали договор о 100-тысячном партнерстве.

"И что? Вот подписали. И что? Они много чего подписали. Против Соединенных Штатов никто напрямую пока добровольно воевать не находил в себе сил. Это первое.

Второе, в определенной степени это пошло им в плюс. Из-за резкого скачка цен на нефтепродукты, прежде всего.

Их определенные юридические, скажем так... единицы, так это назовем, повыводили из определенных санкций, что тоже дало им оптимизм. В принципе, резкий скачок цен — это для них огромный плюс".

А наши удары, которые мы наносим по НПЗ, являются санкционными?

"Они не могут, к сожалению, сравниться с тем скачком цен, который произошел. Но они точно влияют на нефтегазовую отрасль Российской Федерации".

Мы их (удары по РФ, — Ред.) прекращать, как вы сказали, не будем?

"Мы не можем себе позволить их прекратить, пока идет война".

Россия ежемесячно несет большие потери в личном составе. Мы приблизили цифру до 30-35 тысяч. Наша стратегическая цель — 50 тысяч в месяц. На сколько мы далеки от нее сейчас?

"Вы же назвали цифру".

Но до 50 тысяч нам нужно что? Большее количество дронов?

"Я, вы знаете, не являюсь фанатом идеи, что дроны сделают всю войну за нас. И, извините, без людей войны не выигрываются. Без людей войны проигрываются. Такое есть. Но чтобы выиграть войну без людей, так не было".

Буданов о мобилизации и ТЦК

Относительно людей и войны, вот буквально вчера на Закарпатье все читали новости об избиении военного. Мы видели это и в других регионах. За пару дней до того и за неделю, и за две. Достаточно плохая тенденция как для страны, которой не хватает единства. И оно очень нужно. Как вы оцениваете это, что, например, ребята, которые, бывает, часто приходят где-то в штатском, говорят, я не надевал форму, потому что не хочу, чтобы обращали на меня внимание. Как это изменить?

"Смотрите. Я поэтому и говорил сегодня на этой встрече о единстве. Потому что, прежде всего, человеческой тупости нет предела и никогда не будет.

Во-вторых, есть реальные проблемы. Проблемы, скажем так, ментальные в нашем обществе. Потому что, с одной стороны все говорят, что надо воевать до победы. И, с другой стороны, все бегут от мобилизации. И это все происходит одновременно. Это огромная проблема.

Вместе с тем следует помнить, что, когда человек уклоняется от мобилизации. Да, можно говорить, что у него есть какие-то мысли. Это так он сам себя будет оправдывать. Но есть абсолютно человеческая проблема, о которой следует помнить. Это наши ребята, которые на передовой. Их тоже надо кем-то заменять. И они там этого точно не понимают.

Понимаете, это будет еще одна огромная проблема, когда наступит время, когда завершится война, и они все вернутся. И они начнут задавать вопросы. Задавать вопросы лично своим соседям, которые никуда не ушли. Так вот, чтобы такого не было, надо всем свою гражданскую позицию все же выражать, и не бояться выполнить свой долг.

Не все, давайте откровенно скажем, кто мобилизован идет в штурмы. Есть те, кто идут в штабные специальности, на склады. Как куда.

Есть те, кто идут в пехоту, десантно-штурмовые войска, подразделение спецназначения и так далее. Здесь, как говорится, поле для маневра есть.

Но просто быть уклонистом и с позором потом жить и думать, что же ты будешь говорить своему соседу. Что ты будешь говорить официально, это такое, у нас люди этого мало боятся.

Но что ты скажешь своим детям, своему соседу, который вернется и просто будет говорить, ну ты, кто ты? Кто ты после этого?"

На первом году войны у нас зашкаливало единство. Сейчас его нет. По вашему мнению, как его вернуть? Где искать этого единства сейчас? Вокруг чего?

"Где искать? У нас самих. Я же говорю, сейчас мы находимся в процессе, где к чему-то придем. Еще раз говорю, это либо очень хорошее, либо очень плохое. Не имеет значения.

Даже когда любой очень хороший для нас вариант. Без единства мы не сможем сделать любого решения. Вы должны это понимать.

Вспомните ситуацию с единством. Я бы видел по сути такую серьезную, трижды.

Первый раз в 1991 году, когда распадался Советский Союз, в Украине было единство. Это был вызов огромный. Но оно было. И это позволило принять решение.

Второй раз в 2014 г. Майдан и события после Майдана. Начало операции РФ в Крыму, на Донбассе. Тогда было то же самое. Очереди в военкоматах и так далее. Помните? Все это было.

И третий раз в начале 2022 года. То же самое. Не было проблем с мобилизацией в первый период. Потому что количество желающих было гораздо больше, чем армия вообще могла через себя пропустить.

Я вам говорю, мы сейчас подойдем снова к так называемому триггерному событию, которое будет требовать от нас единства. И вот, к сожалению, если этого единства не будет, может быть катастрофа. Но пока много было случаев, когда имело место триггерное событие, а единства не было. И это приводило к огромным проблемам".

Можете назвать пример?

"Не надо, потому что будет очень грустно и неприятно. Вы проанализируйте нашу последнюю историю. Вы очень быстро найдете ответы".

Сложные решения, что имеется в виду договоренности по мирному треку. Очевидно, они могут касаться территорий, или что-то другое?

"Они могут касаться чего угодно. Давайте так, я не комментирую этот вопрос. Но просто представьте себе, даже очень хорошая договоренность. Найдется огромное количество людей, которое просто будет говорить, что это неправильно. Что будем с этим делать? Это создаст еще большее давление на Верховную Раду, на политическое руководство и так далее. И что мы получим? Не принятие решения. Никакого. Ни хорошего, ни плохого. А это приведет нас куда? К неприятному окончанию".

Но есть стратегия, тактика, как это сделать?

"Любая стратегия или даже тактика разобьется об отсутствие единства. Просто разрушится. Это не имеет никакого значения.

Еще раз скажу. Вы посмотрите, у нас страшная проблема в обществе.

У нас герой тот, кто воюет, сейчас реально на фронте, проливает кровь. Все становятся на колени, когда несут не где Боже гробы.

И у нас так же герой, который записывает видосики. Как я, извините, послал на три буквы ТЦК. И как я перебежал через Зеленку, через границу. А вы тупые здесь остаетесь. И они два героя одновременно. Это страшная проблема. Она показывает отсутствие единства".

Что с ним делать?

"К святым священнослужителям, скажем так. Я к ним обратился сегодня. Я думаю, что они нам немножко помогут".

