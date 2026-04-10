Переговори, мобілізація та удари по РФ: інтерв'ю Буданова

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Юрій Шипляк/пресслужба Закарпатська ОВА

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що наразі переговорний процес триває, і він не заморожений. Крім того, він наголосив на значних втратах російської армії. За його словами, мовиться про 30-35 тисяч солдатів РФ щомісяця.

Про це Кирило Буданов сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець та виданню "Укрінформ".

Кирило Буданов під час інтерв'ю Новини.LIVE та "Укрінформ". Фото: Олег Борисов

Інтерв'ю Кирила Буданова: ключові заяви

Вітаю вас, пане генерале. Ключові питання крутяться довкола переговорного процесу. Ви трішки сказали про те, що він іде, він не заморожений, на якому етапі він (переговорний процес, — Ред.) наразі знаходиться?

"Він іде, він не заморожений. В принципі ви самі відповіли на це запитання... Це вже публічно відома інформація.

Ми сподіваємося, чекаємо, на приїзд американської делегації. Про це сьогодні президент України так само повідомив. Тож, сподіваємось на краще".

Читайте також:

Президент сказав про те, що після Великодня, незрозуміло, коли. Колись після Великодня?

"Плюс-мінус тиждень. Це недовго".

Чи є контакти у вас з американською делегацією, чи є контакти з росіянами зараз?

"По-перше, це те питання, яким ми займаємося. Разом з тим ми сподіваємося на обміни. Обмін сам по собі не зробиться"

Ми знаємо, що на Паску всі цього чекають. (обмін ред.)

"Ми сподіваємося на Паску, за день до, за день після. Ми всі очікуємо".

Ще щодо переговорів. Ви є членом переговорної групи. Скажіть, на вашу думку, чи є шанс, що вони у двосторонньому форматі будуть поновлені до чи після Паски. Наскільки цей шанс там великий?

"Ви розумієте, ми не зможемо поставити крапку ні позитивну, ні негативну, без особистої зустрічі. І росіяни це теж чудово знають".

Особиста зустріч, це мається на увазі лідерів?

"Лідери мають взагалі останню крапку поставити. Будемо на це сподіватися".

Кирило Буданов під час інтерв'ю. Фото: Юрій Шипляк/пресслужба Закарпатська ОВА

Наші діпстрайки щоденні. Увесь час ми завдаємо ударів по російських НПЗ, по російській інфраструктурі. Як вони впливають на динаміку переговорного процесу? Чи скаржаться вам росіяни, що ваших ударів забагато, і ми можемо не підписати угоду?

"Ні, не скаржаться. Це стандартна стратегія введення переговорного процесу, бо це визнання своєї слабкості. Вони так просто не зроблять, щоб ми там не підписали. Але це впливає і у своїх звітах. Вони постійно про це вказують. Це є проблема".

Вони (росіяни, — Ред.) припиняти свої удари по українській енергетиці не планують?

"Поки що ні".

Кирило Буданов та журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець. Фото: Олег Борисов

У мене питання щодо інших переговорів. Маю на увазі допомогу у 90 млрд, яку ми всі дуже чекаємо, і яка наразі заблокована та теж потребує переговорів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, цей переговорний процес з нашими сусідами, які блокують нашу допомогу, на якому етапі зараз? Що вам відомо? Можливо, теж можемо чогось чекати доброго після Паски?

"Ви розумієте, що питання виділення 90 мільярдів кредиту, фактично виділення, це питання перемовин з багатьма учасниками... Це все, що я вам скажу з цього приведу. Цей процес триває. Це дуже важке питання. Максимально складно. Думаю, що ми знайдемо рішення".

Можете привідкрити деталі?

"Ні, поки триває переговорний процес. Бо це зробить передумови до зриву".

Щодо цього переговорного процесу і, власне, наших сусідів, про яких ми майже завжди всі говоримо, чи є можливість протидіяти їм? І хто більше має на це працювати, наші європейські партнери, чи ми самі?

"Я скажу вам свою суб'єктивну думку. Наша проблема – це наша проблема. Тому, якщо ми не будемо працювати, я далекий від відчуття, що хтось за нас зробить роботу".

Як війна на Близькому Сході вплинула на можливості Росії воювати далі? Тому що Росія й Іран підписали договір про 100 тисячне партнерство.

"І що? От підписали. І що? Вони багато чого підписали. Проти Сполучених Штатів ніхто напряму поки що добровільно воювати не знаходив в собі сил. Це перше.

Друге, певною мірою це пішло їм в плюс. Через різкий скачок цін на нафтопродукти, перш за все.

Їх певні юридичні, скажімо так... одиниці, так це назвемо, повиводили з певних санкцій, що теж дало їм оптимізм. В принципі, різкий скачок цін — це для них величезний плюс".

А наші удари, які ми наносимо по НПЗ, є санкційними?

"Вони не можуть, на жаль, зрівнятися з тим скачком цін, який відбувся. Але вони точно впливають на нафтогазову галузь Російської Федерації".

Ми їх (удари по РФ, — Ред.) припиняти, як ви сказали, не будемо?

"Ми не можемо собі дозволити їх припинити, поки триває війна".

Росія щомісяця зазнає великих втрат в особовому складі. Ми наблизили цифру до 30-35 тисяч. Наша стратегічна мета — 50 тисяч в місяць. На скільки ми далекі від неї наразі?

"Ви ж назвали цифру".

Але до 50 тисяч нам потрібно що? Більша кількість дронів?

"Я, ви знаєте, не є фанатом ідеї, що дрони зроблять всю війну за нас. І, вибачте, без людей війни не виграються. Без людей війни програються. Таке є. Але щоб виграти війну без людей, так не було".

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: Юрій Шипляк/пресслужба Закарпатська ОВА

Буданов про мобілізацію та ТЦК

Щодо людей і війни, от буквально вчора на Закарпатті всі читали новини про побиття військового. Ми бачили це й в інших регіонах. За пару днів до того і за тиждень, і за два. Досить погана тенденція як для країни, якій бракують єдності. І вона дуже потрібна. Як ви оцінюєте це, що, наприклад, хлопці, які, буває, часто приходять десь в цивільному, кажуть, я не одягав форму, бо не хочу, щоб звертали на мене увагу. Як це змінити?

"Дивіться. Я тому й казав сьогодні на цій зустрічі про єдність. Тому що, перш за все, людській тупості немає краю і ніколи не буде.

По-друге, є реальні проблеми. Проблеми, скажімо так, ментальні в нашому суспільстві. Бо, з одного боку всі говорять, що треба воювати до перемоги. І, з іншого боку, всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є величезна проблема.

Разом з тим слід пам'ятати, що, коли людина ухиляється від мобілізації. Так, можна казати, що у нього є якісь думки. Це так він сам себе буде виправдовувати. Але ж є абсолютно людська проблема, про яку слід пам'ятати. Це наші хлопці, які на передовій. Їх теж треба кимось замінювати. І вони там цього точно не розуміють.

Розумієте, це буде ще одна величезна проблема, коли настане час, коли завершиться війна, і вони всі повернуться. І вони почнуть ставити питання. Ставити питання особисто своїм сусідам, які нікуди не пішли. Так от, щоб такого не було, треба всім свою громадянську позицію все ж таки висловлювати, і не боятися виконати свій обов'язок.

Не всі, давайте відверто скажемо, хто мобілізований йде в штурми. Є ті, хто йдуть в штабні спеціальності, на склади. Як куди.

Є ті, хто йдуть в піхоту, десантно-штурмові війська, підрозділ спецпризначень і так далі. Тут, як то кажуть, поле для маневру є.

Але просто бути ухилянтом і з позором потім жити й думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду. Що ти будеш казати офіційно, це таке, у нас люди цього мало бояться.

Але що ти скажеш своїм дітям, своєму сусіду, який повернеться і просто буде казати, ну ти, хто ти? Хто ти після цього?"

Буданов під час спілкування з журналістами. Фото: Юрій Шипляк/пресслужба Закарпатська ОВА

На першому році війни у нас зашкалювала єдність. Зараз її немає. На вашу думку, як її, чи повернути? Де шукати цієї єдності зараз? Навколо чого?

"Де шукати? У нас самих. Я ж кажу, зараз ми перебуваємо в процесі, де до чогось дійдемо. Ще раз кажу, це або дуже гарне, або дуже погане. Немає значення.

Навіть коли будь-який дуже гарний для нас варіант. Без єдності ми не зможемо зробити будь-якого рішення. Ви маєте це розуміти.

Згадайте ситуацію з єдністю. Я б бачив по суті таку серйозну, тричі.

Перший раз 1991 року, коли розпадався Радянський Союз, в Україні була єдність. Це був виклик величезний. Але вона була. І це дозволило прийняти рішення.

Другий раз 2014 року. Майдан і події після Майдану. Початок операції РФ в Криму, на Донбасі. Тоді було те саме. Черги у військкоматах і так далі. Пам'ятаєте? Все це було.

І третій раз на початку 2022 року. Те саме. Не було проблем з мобілізацією в перший період. Тому що кількість охочих була набагато більша, ніж армія взагалі могла через себе пропустити.

Я вам кажу, ми зараз підійдемо знову до так званого тригерної події, яка буде вимагати від нас єдності. І от, на жаль, якщо цієї єдності не буде, може бути катастрофа. Але поки багато було випадків, коли мала місце тригерна подія, а єдності не було. І це призводило до величезних проблем".

Можете назвати приклад?

"Не треба, бо буде дуже сумно і неприємно. Ви проаналізуйте нашу останню історію. Ви дуже швидко знайдете відповіді".

Складні рішення, що мається на увазі домовленості по мирному треку. Очевидно, вони можуть стосуватися територій, чи щось інше?

"Вони можуть стосуватися будь-чого. Давайте так, я не коментую це питання. Але просто уявіть собі, навіть дуже хороша домовленість. Знайдеться величезна кількість людей, яка просто буде казати, що це неправильно. Що будемо з цим робити? Це створить ще більший тиск на Верховну Раду, на політичне керівництво і так далі. І що ми отримаємо? Не прийняття рішення. Ніякого. Ні гарного, ні поганого. А це призведе нас куди? До неприємного закінчення".

Але є стратегія, тактика, як це зробити?

"Будь-яка стратегія чи навіть тактика розіб'ється об відсутність єдності. Просто зруйнується. Це немає жодного значення.

Ще раз скажу. Ви подивіться, у нас страшенна проблема в суспільстві.

У нас герой той, хто воює, зараз реально на фронті, проливає кров. Всі стають на коліна, коли несуть не де Боже гроби.

І у нас так само герой, який записує відосики. Як я, вибачте, послав на три букви ТЦК. І як я перебіг через Зеленку, через кордон. А ви тупі тут лишаєтесь. І вони два герої одночасно. Це страшна проблема. Вона показує відсутність єдності".

Що з ним робити?

"До святих священнослужителів, скажімо так. Я до них звернувся сьогодні. Я думаю, що вони нам трошки допоможуть".

